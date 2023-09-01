ГТЛК попросила закрыть судебный процесс по евробондам

ГТЛК попросила закрыть судебный процесс по евробондамЮристы говорят о попытке лизинговой компании затянуть рассмотрение дела
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) считает, что процесс по делу одного из держателей ее еврооблигаций, «НС банка», должен быть закрытым. Об этом представитель ГТЛК заявил в ходе заседания в Арбитражном суде Москвы 31 августа, передает корреспондент «Ведомостей». «НС банк» требует от лизинговой компании невыплаченные в течение года 18 млн руб. по евробондам.
Представитель ГТЛК мотивировал просьбу закрыть процесс от публики тем, что конкретные должностные лица компании, ЦБ и государства в лице Минтранса, которые принимают решения о выплатах по евробондам, попадут под риск персональных санкций, если информация об этом будет раскрыта. «А мы просто не сможем должным образом защищать свои права, если не сможем раскрывать данную информацию в процессе», – добавил он.
Помимо этого ходатайства защита ГТЛК заявила еще три. Представитель компании попросил суд перенести рассмотрение иска по месту ее регистрации – в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Также защита ходатайствовала о привлечении к делу в качестве третьих лиц международных депозитариев Euroclear и Clearstream и нью-йоркского банка BNY Mellon (трасти – представитель интересов держателей евробондов ГТЛК). Наконец, представитель лизинговой компании попросил приостановить рассмотрение дела в связи с тем, что московский суд уже рассматривает коллективный иск к ГТЛК с аналогичными претензиями.
Представители «НС банка» в ходе заседания заявили, что ходатайства ответчика направлены на затягивание процесса, и попросили их не удовлетворять.
Суд не принял решений насчет просьбы закрыть заседания и привлечь третьих лиц, в переносе процесса в ЯНАО отказал, а ходатайство о приостановлении удовлетворил.
Во время предыдущего заседания по делу «НС банка» против ГТЛК защита лизинговой компании заявила, что российская юрисдикция не подходит для споров с держателями еврооблигаций – все претензии должен рассматривать Лондонский международный арбитражный суд (LCIA). Тогда суд отклонил ходатайство компании об оставлении иска без рассмотрения.
Представитель ГТЛК отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в «НС банк».
Суд обязан приостановить производство по индивидуальному иску, если заявленные в нем требования совпадают по предмету и фактическим обстоятельствам с требованиями коллективного иска, говорит управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. Если требования «НС банка» совпадают с требованиями коллективного иска, ему надлежит присоединиться к этому иску, добавляет она.
Ходатайства защиты ГТЛК направлены на затягивание процесса, полагает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Об этом, по его словам, свидетельствует как попытка привлечения иностранных компаний, которая требует длительной процедуры уведомления, так и просьба передать дело в суд ЯНАО.
Ходатайство о закрытии заседания направлено на избежание публичности и раскрытия деталей взаимоотношений между компаниями, высказывает мнение Клеточкин. В свою очередь решение приостановить дело вызвано нежеланием судьи принять акт, который будет противоречить решению по коллективному иску, продолжает юрист. У «НС банка» нет альтернативы присоединению к коллективному иску, полагает Клеточкин: если банк этого не сделает, суд прекратит производство по его иску.
Компании группы ГТЛК не платили купоны по евробондам с августа 2022 г. после попадания под блокирующие санкции США. Изначально их представители ссылались на невозможность делать это без лицензий зарубежных регуляторов. Позже они стали говорить, что выпустят замещающие бонды до конца этого года. 28 августа ГТЛК впервые за год выплатила купонный доход по одному из выпусков еврооблигаций. По данным Rusbonds, у ГТЛК в обращении находится шесть выпусков еврооблигаций общим объемом $3,25 млрд с погашением в 2024–2029 гг. Купонная доходность по ним варьируется от 4,35 до 5,95% годовых.