Расписки Ozon отреагировали снижением на новости о делистинге с Nasdaq

Расписки Ozon отреагировали снижением на новости о делистинге с NasdaqВ компании уверяют, что уход с биржи не скажется на ее финансовой устойчивости
Депозитарные расписки ритейлера Ozon снижаются на 1,5% на Мосбирже на фоне новости о делистинге компании с биржи Nasdaq в Нью-Йорке. На 13:37 мск бумаги торгуются по 2739 руб. за штуку. Ozon 20 октября сообщил, что до 30 октября компания самостоятельно запустит процесс делистинга с Nasdaq.
Ozon принял решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, потому что исчерпал все доступные возможности для подачи апелляций на решение о делистинге и больше не имеет оснований полагать, что торговля бумагами компании на Nasdaq возобновится, говорится в сообщении на сайте компании.
Ритейлер разместил свои бумаги на американской бирже в 2020 г., тогда же расписки компании появились на Московской бирже, где они торгуются в рублях. После начала спецоперации России на Украине Nasdaq приостановила торги бумагами Ozon, а этой весной объявила о принудительном делистинге. Ритейлер дважды обжаловал это решение биржи и оба раза получил отказ.
Делистинг с Nasdaq поможет Ozon избежать затрат на подготовку отчетности по американским стандартам, говорится в сообщении в Telegram-канале ритейлера. Но отчеты Ozon останутся максимально прозрачными и будут в том числе публиковаться на английском языке на сайте компании в соответствии с требованиями Мосбиржи и Астанинской международной бирже (AIX), на которых бумаги Ozon продолжат обращаться, сказано в сообщении.
На операционной деятельности и финансовой устойчивости Ozon делистинг с Nasdaq никак не скажется, уверяют в компании: деньги с нью-йоркской биржи ритейлер привлекал один раз – при размещении акций три года назад, и с тех финансы Ozon «живут независимо» от Nasdaq.
Первичный листинг в Нью-Йорке был нужен Ozon, чтобы торговаться в Москве без регистрации проспекта, но компания решила эту проблему, сделав листинг в Казахстане, отмечал ранее «Ведомостям» руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко. По его мнению, ритейлеру стоило сосредоточиться на редомициляции в Россию и далее на выкупе своих бумаг у иностранных акционеров с дисконтом.