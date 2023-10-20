Расписки Ozon отреагировали снижением на новости о делистинге с Nasdaq

Ритейлер разместил свои бумаги на американской бирже в 2020 г., тогда же расписки компании появились на Московской бирже, где они торгуются в рублях. После начала спецоперации России на Украине Nasdaq приостановила торги бумагами Ozon, а этой весной объявила о принудительном делистинге. Ритейлер дважды обжаловал это решение биржи и оба раза получил отказ.