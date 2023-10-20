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Инвестиции

Расписки Ozon отреагировали снижением на новости о делистинге с Nasdaq

В компании уверяют, что уход с биржи не скажется на ее финансовой устойчивости
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Депозитарные расписки ритейлера Ozon снижаются на 1,5% на Мосбирже на фоне новости о делистинге компании с биржи Nasdaq в Нью-Йорке. На 13:37 мск бумаги торгуются по 2739 руб. за штуку. Ozon 20 октября сообщил, что до 30 октября компания самостоятельно запустит процесс делистинга с Nasdaq.

Ozon принял решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, потому что исчерпал все доступные возможности для подачи апелляций на решение о делистинге и больше не имеет оснований полагать, что торговля бумагами компании на Nasdaq возобновится, говорится в сообщении на сайте компании.

Ритейлер разместил свои бумаги на американской бирже в 2020 г., тогда же расписки компании появились на Московской бирже, где они торгуются в рублях. После начала спецоперации России на Украине Nasdaq приостановила торги бумагами Ozon, а этой весной объявила о принудительном делистинге. Ритейлер дважды обжаловал это решение биржи и оба раза получил отказ.

Ранее по теме: Бумаги Ozon на Мосбирже не отреагировали на решение NASDAQ о делистинге

Делистинг с Nasdaq поможет Ozon избежать затрат на подготовку отчетности по американским стандартам, говорится в сообщении в Telegram-канале ритейлера. Но отчеты Ozon останутся максимально прозрачными и будут в том числе публиковаться на английском языке на сайте компании в соответствии с требованиями Мосбиржи и Астанинской международной бирже (AIX), на которых бумаги Ozon продолжат обращаться, сказано в сообщении.

На операционной деятельности и финансовой устойчивости Ozon делистинг с Nasdaq никак не скажется, уверяют в компании: деньги с нью-йоркской биржи ритейлер привлекал один раз – при размещении акций три года назад, и с тех финансы Ozon «живут независимо» от Nasdaq.

Первичный листинг в Нью-Йорке был нужен Ozon, чтобы торговаться в Москве без регистрации проспекта, но компания решила эту проблему, сделав листинг в Казахстане, отмечал ранее «Ведомостям» руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко. По его мнению, ритейлеру стоило сосредоточиться на редомициляции в Россию и далее на выкупе своих бумаг у иностранных акционеров с дисконтом.

Ранее по теме: Как листинг в Казахстане повлияет на акции Ozon

Помимо Ozon, биржа Nasdaq также объявила о делистинге бумаг «Яндекса», Qiwi и HeadHunter. Все компании опротестовали это решение. В июне американская биржа удовлетворила жалобы «Яндекса» и Qiwi, но не HeadHunter, который смирился с решением о делистинге и отказался подавать повторную апелляцию.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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