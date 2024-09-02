ЦБ запросил у Positive Technologies дополнительную информацию по допмэмиссии

ЦБ запросил у Positive Technologies дополнительную информацию по допмэмиссииЭксперты считают, что размещение рано или поздно состоится
Positive Technologies (ПАО «Группа Позитив») продолжает реализацию корпоративных действий, необходимых для проведения дополнительной эмиссии акций, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Банк России 2 сентября сообщил, что 30 августа принял решение о приостановлении эмиссии акций вендора. Причины регулятор не объяснил. Дополнительные 7,9% акций компания должна была выпустить по закрытой подписке в IV квартале 2024 г.
Решение Банка России связано с необходимостью предоставления дополнительной информации со стороны компании и является частью рабочего процесса взаимодействия между компанией и регулятором, уточнил представитель компании. Positive Technologies отрабатывает запрос Банка России в рабочем порядке и сохраняет намерения по реализации ранее озвученных планов после согласования с регулятором оставшихся процедурных вопросов и предоставления дополнительных материалов по выпуску акций, резюмировал представитель компании.
Акции Positive Technologies на момент закрытия основной торговой сессии 2 сентября упали на 4,8% по отношению к закрытию прошлого дня, до 2411,8 руб. Впрочем, индекс Мосбиржи в этот день также снизился – почти на 4% до 2545,07 пунктов.
О планах осуществить в IV квартале 2024 года допэмиссию Positive Technologies сообщил весной. Решение было одобрено общим собранием акционеров компании 10 июля 2024 г. Дополнительный выпуск акций должен был стать единственным в 2024 г. и учитывать рост капитализации компании за 2023 г. Максимальная величина допэмиссии могла составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации. В конце июля «Ведомости» писали о том, что закрытый формат допэмиссии может нарушать права миноритариев. В связи с этим Ассоциация владельцев облигаций отправляла письмо в ЦБ с просьбой обеспечить соблюдение баланса интересов всех акционеров группы.
ЦБ может приостановить допэмиссию из-за нарушения эмитентом требований законодательства РФ о ценных бумагах или из-за недостоверной/вводящей в заблуждение информации в документах, говорит старший аналитик ИК «Айгенис» Александр Сидоров. Но он полагает, что решение регулятора в данном случае носит технический характер. Банк России не раскрывает причины своего решения, но компания говорит о процедурных вопросах и необходимости предоставления дополнительных материалов, рассуждает старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов. Соответственно, скорее всего, допэмиссия состоится, предполагает он.
Премирование большими пакетами акций на российском рынке не очень распространено, говорит директор по инвестициям «Ренессанс капитала» Игорь Даниленко. Поэтому дополнительный анализ такой практики регулятором, включая анализ фундаментальных принципов по тику привязки к меняющейся капитализации и процедурных моментов на предмет соблюдения баланса интереса всех держателей может только приветствоваться, резюмировал эксперт.
Даниленко считает, что вряд ли решение ЦБ как-то повлияет на среднесрочные планы эмитента. Учитывая, что акции будут направлены в основном на опционную программу ключевым сотрудникам, в «Ренессанс капитале» ожидают, что в итоге эмиссия будет одобрена в какой-то форме.
Ситуация выглядит как часть рабочего процесса, соглашаются эксперты «Солид брокера»: ЦБ заблаговременно запросил уточняющую информацию и формально приостановил эмиссию. Отчёт за второе полугодие показал стабильное финансовое положение компании (отгрузки выросли на 8,3% г/г до 4,9 млрд руб.), а эмиссия должна была быть направлена на мотивацию сотрудников и в моменте не окажет давления на котировки. В «Солид брокере» считают, что после предоставления необходимой информации компания проведет запланированную допэмиссию.
Допэмиссия – умеренно негативный фактор, так как приводит к размытию долей текущих акционеров и сокращению и без того невысоких дивидендов, объясняет аналитик «Альфа-инвестиций» Анастасия Бойко. Однако, в данном случае объем допэмиссии невысокий, особенно учитывая темпы роста капитализации компании, добавляет она. Акции, размещенные в рамках допэмиссии, сможет приобрести только АО «Позитив Текнолоджиз», основная операционная компания группы, напоминает она. Их планировалось направить на мотивацию менеджмента и партнеров компании.
Сидоров напоминает, что акции Positive Technologies были среди лидеров роста в 2024 г. после того, как параметры программы допэмиссии были скорректированы. В инвестдоме считают акции разработчика одними из наиболее перспективных на российском рынке благодаря высокому потенциалу роста рынка информационной безопасности и сильной позиции компании в индустрии. Целевая цена по бумагам компании от аналитиков «Айгенис» находится на уровне 4340 руб. (+80% от текущей цены). Таргет аналитиков инвестбанка «Синара» более скромный и находится на уровне 2500 руб. (+3,7%) с рейтингом «держать».