ЦБ запросил у Positive Technologies дополнительную информацию по допмэмиссии

О планах осуществить в IV квартале 2024 года допэмиссию Positive Technologies сообщил весной. Решение было одобрено общим собранием акционеров компании 10 июля 2024 г. Дополнительный выпуск акций должен был стать единственным в 2024 г. и учитывать рост капитализации компании за 2023 г. Максимальная величина допэмиссии могла составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации. В конце июля «Ведомости» писали о том, что закрытый формат допэмиссии может нарушать права миноритариев. В связи с этим Ассоциация владельцев облигаций отправляла письмо в ЦБ с просьбой обеспечить соблюдение баланса интересов всех акционеров группы.