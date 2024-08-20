Для белых хакеров может быть создан отдельный реестр

Для белых хакеров может быть создан отдельный реестрПока участники рынка считают эту инициативу непроработанной
Совет Федерации, ФСБ, МВД и компании, занимающиеся информационной безопасностью (ИБ), обсуждают возможность создания реестра белых хакеров и их сертификацию. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к различным ИБ-компаниям. По их словам, вопрос обсуждался на закрытой встрече представителей ведомств в начале августа.
Вопрос прорабатывается в рамках законопроекта о белых хакерах, пояснил «Ведомостям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. В сентябре должны подписать решение секции совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации по данной теме, уточнил он.
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