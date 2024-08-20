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Для белых хакеров может быть создан отдельный реестр

Пока участники рынка считают эту инициативу непроработанной
Мария Арялина
Эксперты считают, что реестр белых хакеров может попасть в руки противников России/ Евгений Разумный / Ведомости

Совет Федерации, ФСБ, МВД и компании, занимающиеся информационной безопасностью (ИБ), обсуждают возможность создания реестра белых хакеров и их сертификацию. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к различным ИБ-компаниям. По их словам, вопрос обсуждался на закрытой встрече представителей ведомств в начале августа.

Вопрос прорабатывается в рамках законопроекта о белых хакерах, пояснил «Ведомостям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. В сентябре должны подписать решение секции совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации по данной теме, уточнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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