Для белых хакеров может быть создан отдельный реестр

Совет Федерации, ФСБ, МВД и компании, занимающиеся информационной безопасностью (ИБ), обсуждают возможность создания реестра белых хакеров и их сертификацию. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к различным ИБ-компаниям. По их словам, вопрос обсуждался на закрытой встрече представителей ведомств в начале августа.