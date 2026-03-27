«Циан» нацелился на рост рентабельности не менее 30% в 2026 году

«Циан» нацелился на рост рентабельности не менее 30% в 2026 годуПрогнозы компании аналитики считают выполнимыми на фоне восстановления рынка
Онлайн-платформа операций с недвижимостью «Циан» существенно увеличила темпы роста выручки в 2025 г., несмотря на сложную ситуацию на рынке. За 12 месяцев выручка увеличилась на 16,7% до 15,2 млрд руб., свидетельствует отчетность компании по МСФО. EBITDA составила 3,6 млрд руб. (+11,3%), что соответствует рентабельности 23,6% (-1,1 п. п.). Чистая прибыль увеличилась на 16,2% г/г и составила 2,9 млрд руб.
Выручка основного бизнеса (размещение объявлений, лидогенерация и медийная реклама) увеличилась на 18,5% г/г и достигла 14,6 млрд руб. Выручка от размещения объявлений выросла на 12% и составила 2087 млн и 7686 млн руб. соответственно. Сегмент лидогенерации показал рост на 18,2% до 4,7 млрд руб., а медийной рекламы – на 30,1% до 1,6 млрд руб. за счет расширения клиентской базы и роста среднего чека.