Что ждет акции «Новатэка» на фоне ситуации в Усть-Луге

Что ждет акции «Новатэка» на фоне ситуации в Усть-ЛугеНесмотря на возможные риски, компания значительно выигрывает от роста цен на энергоносители
Акции «Новатэка» на торгах 27 марта опускались до 1286,4 руб. за бумагу, что на 2,11% ниже уровня закрытия предыдущего дня. За три дня – с 25 по 27 марта – капитализация компании снизилась примерно на 7%. Поводом для коррекции стали новости о пожаре в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области, которые появились 25 марта. Губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале писал об атаке БПЛА на регион.
Усть-Луга – это крупнейший универсальный порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска. Терминалы и производственные комплексы в их составе переваливают и перерабатывают более 20 видов грузов. В порту расположен комплекс «Новатэка» по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата. Он располагает тремя технологическими линиями мощностью 3 млн т в год каждая, которые перерабатывают газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, авиакеросин, судовое топливо и газойль. В 2024 г. комплекс переработал 7,4 т стабильного газового конденсата, что на 5,6% выше показателя 2023 г., сообщала компания.