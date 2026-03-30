Что ждет акции «Новатэка» на фоне ситуации в Усть-Луге

Усть-Луга – это крупнейший универсальный порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска. Терминалы и производственные комплексы в их составе переваливают и перерабатывают более 20 видов грузов. В порту расположен комплекс «Новатэка» по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата. Он располагает тремя технологическими линиями мощностью 3 млн т в год каждая, которые перерабатывают газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, авиакеросин, судовое топливо и газойль. В 2024 г. комплекс переработал 7,4 т стабильного газового конденсата, что на 5,6% выше показателя 2023 г., сообщала компания.