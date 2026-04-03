«Альфа-инвестиции» ждут рывка индекса Мосбиржи вплоть до 3400 пунктов

Индекс Мосбиржи может вырасти до 3200–3400 пунктов в течение ближайших 12 месяцев, допустили аналитики «Альфа-инвестиций» в новой стратегии, с которой ознакомились «Ведомости». Это подразумевает потенциал роста на 15,3–22,6% от текущего уровня. Средняя дивидендная доходность акций из состава бенчмарка в 2026 г. может быть в диапазоне 7–8%, ожидают в брокере Альфа-банка. Основную сессию 2 апреля индекс завершил на уровне 2774,4 пункта. Дальнейшую динамику рынка определят три ключевых фактора: монетарная и геополитика, а также сырьевые цены.