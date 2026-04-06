Дебютное IPO года запланировано на апрель

Дебютное IPO года запланировано на апрельЭлектронная торговая платформа В2В-РТС может разместить 10–15% акций на Мосбирже
Дебютное IPO этого года запланировано на 17 апреля – обыкновенные акции электронной торговой платформы В2В-РТС будут допущены к торгам на Московской бирже. Бумаги войдут во второй котировальный список, объявила торговая площадка в пятницу, 3 апреля. Компания рассматривает размещение 10–15% акций, сказал в тот же день ее управляющий партнер и гендиректор Кирилл Толчеев, но текущим держателям бумаг еще предстоит определить финальный размер сделки. Мажоритарий В2В-РТС – Совкомбанк.
Более 10 институциональных инвесторов проявили высокий интерес к этому IPO по итогам ранних встреч, что позволяет позитивно оценивать возможный спрос на следующих этапах сделки, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ее ходом.
