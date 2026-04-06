Итоги торгов на Мосбирже 6 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 6 апреляИндекс Московской биржи начал неделю смешанной динамикой
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 6 апреля, вырос на 0,88% до 2784,87 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 2,16% до 1114,34 пункта.
Курс юаня на Московской бирже снизился на 2 коп. до 11,47 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,73 руб. (-1 руб.). Официальный курс евро составил 91 руб. (-1,19 руб.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,18% до $109,91/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,37% до $111,91/барр.
Индекс Мосбиржи начал неделю смешанной динамикой, констатирует эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. После утренней борьбы у 2750 пунктов покупатели овладели инициативой, отмечает он. День был неплохим для акций металлургических компаний, особенно ММК, «Полюса» и «Норникеля», также в плюсе торговались бумаги «Сбера» и «Лукойла», перечисляет эксперт.
Цены на нефть стабилизировались около $108/барр., а Ближний Восток держит рынок энергоносителей в напряжении, говорит Смирнов. «Восьмерка» ОПЕК+ приняла в воскресенье решение нарастить добычу на 206 000 барр. в сутки с мая, что можно назвать скорее «символическим шагом», считает он. Материковые биржи Китая в понедельник были закрыты из-за национального праздника, отмечает эксперт.
Во вторник EIA опубликует краткосрочный прогноз по рынкам энергоносителей, в еврозоне выйдет индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг за март. На российском рынке Positive Technologies опубликует финансовые результаты по МСФО за 2025 г., акции «Черкизово» освободятся от дивидендов. В этот же день Мосбиржа начнет торги поставочными фьючерсами на акции Дом.РФ и мини-фьючерсами на акции «Северстали». Помимо этого состоится презентация обновления «Алисы AI» от «Яндекса», напоминает Смирнов.
Индекс Мосбиржи без свежих драйверов может застрять между 2750 и 2800 пунктами, полагает Смирнов.
Рубль продолжил укрепляться, говорит эксперт. Слабый спрос на валюту и ее комфортное предложение при отсутствии Минфина смещают баланс в пользу рубля, считает он. Краткосрочный прогноз эксперта по курсу доллара – 78–81 руб., по курсу юаня – 11,4–11,7 руб.