Как рынок отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Как рынок отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемириеАкции компаний на Мосбирже отметили рост сразу после сообщения Кремля
Российский фондовый рынок перешел к росту после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия с Украиной. Информация о прекращении огня была опубликована на сайте Кремля в 22:00 мск.
До появления новости о перемирии торги проходили преимущественно со снижением, свидетельствуют данные Мосбиржи. Индекс IMOEX находился возле отметки в 2736 пунктов. После 22:00 мск динамика изменилась – индекс IMOEX2 поднялся выше 2745 пунктов (+0,3%).
Бумаги «Газпрома» к 23:40 мск торговались на уровне 128,77 руб (+2,3%). Акции «Сбербанка» подорожали до 318 руб. (+1%) после снижения в течение дня.
На срочном рынке фьючерс на индекс РТС (RTS-6.26) к концу сессии достигал 112 150 пунктов (+0,47%), сам индекс РТС – около 1106 пунктов.
Режим прекращения огня начнет действовать с 16:00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили указания остановить боевые действия в указанный период.