Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Инвестиции /

Как рынок отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Акции компаний на Мосбирже отметили рост сразу после сообщения Кремля
Татьяна Мозолевская

Российский фондовый рынок перешел к росту после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия с Украиной. Информация о прекращении огня была опубликована на сайте Кремля в 22:00 мск.

До появления новости о перемирии торги проходили преимущественно со снижением, свидетельствуют данные Мосбиржи. Индекс IMOEX находился возле отметки в 2736 пунктов. После 22:00 мск динамика изменилась – индекс IMOEX2 поднялся выше 2745 пунктов (+0,3%).

Бумаги «Газпрома» к 23:40 мск торговались на уровне 128,77 руб (+2,3%). Акции «Сбербанка» подорожали до 318 руб. (+1%) после снижения в течение дня.

Акции «Роснефти» к концу сессии торговались в диапазоне 454 руб (+1,2%). Бумаги компании «Самолет» – около 582,8 руб. (+2%) по состоянию на 23:20 мск. Акции ВТБ также показали повышение после 22:00 мск и находились вблизи 90 руб (+1,9%).

На срочном рынке фьючерс на индекс РТС (RTS-6.26) к концу сессии достигал 112 150 пунктов (+0,47%), сам индекс РТС – около 1106 пунктов.

Режим прекращения огня начнет действовать с 16:00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили указания остановить боевые действия в указанный период.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её