Итоги торгов на Мосбирже с 20 по 24 апреля

Всю неделю индекс Мосбиржи пробивался к 2780 пунктам, но в пятницу откатился практически туда, где начал пятидневку, – ниже 2750 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Инвесторы негативно отреагировали на осторожное решение совета директоров Банка России снизить ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5% годовых, полагает он. Вероятно, часть рынка успела сформировать более смелые ожидания, к тому же регулятор повысил прогноз средней ставки на 2026 г. до 14–14,5% и до 8–10% в 2027 г., указал эксперт.