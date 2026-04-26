Итоги торгов на Мосбирже с 20 по 24 апреля

Итоги торгов на Мосбирже с 20 по 24 апреляИнвесторы плохо отреагировали на осторожное решение ЦБ по ключевой ставке
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 20 по 24 апреля увеличился на 0,33% до 2733 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,03% и составил 1139,93 пункта.
Лидерами роста за неделю стали бумаги ЮГК (+4,8%), «Мосэнерго» (+3,8%), обыкновенные акции «Татнефти» (+3%), бумаги «Полюса» (+2,5%) и «Лукойла» (+2,3%). В аутсайдерах оказались бумаги МКБ (-16,2%), «Алросы» (-5,9%), НЛМК (-3,3%), ММК (-3,2%) и АФК «Система» (-2,9%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 1,2% (-13 коп.) до 10,98 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 75,5 руб. (-53 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 88,28 руб. (-1,3 руб.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 16,5% до $105,3/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 12,6% до $94,4/барр.
Всю неделю индекс Мосбиржи пробивался к 2780 пунктам, но в пятницу откатился практически туда, где начал пятидневку, – ниже 2750 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Инвесторы негативно отреагировали на осторожное решение совета директоров Банка России снизить ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5% годовых, полагает он. Вероятно, часть рынка успела сформировать более смелые ожидания, к тому же регулятор повысил прогноз средней ставки на 2026 г. до 14–14,5% и до 8–10% в 2027 г., указал эксперт.
Кроме того, рубль оставался крепким, нефтяные цены волатильными, а о продолжении мирных переговоров по Украине по-прежнему никакой конкретики нет, констатировали в БКС. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на новую неделю – возвращение в зону 2750–2800 пунктов, цель по курсу юаня – 11,1 руб., по курсу доллара – 76 руб.
Рубль переварил анонс Минфина о возвращении операций по бюджетному правилу и снова пошел на укрепление, указал Смирнов. Ведомство вернется на рынок только в мае, а пока приближение налоговых выплат и эффект от повышения котировок нефти поддерживают национальную валюту, рассудил он.
На новой, короткой, неделе финансовые результаты за I квартал раскроют «Яндекс», Ozon, Сбербанк, X5, Дом.РФ, «Юнипро» и «Русгидро». Акционеры HeadHunter и банка «Санкт-Петербург», а также совет директоров «Татнефти» рассмотрят вопрос выплаты дивидендов. В среду пройдет заседание ФРС, в четверг – ЕЦБ. Изменения ставок не ожидается ни в Штатах, ни в Европе, отметил Смирнов. В США продолжится сезон квартальных отчетностей: результатами поделятся Visa, Coca-Cola, Microsoft, Exxon Mobil и др.