С каких облигаций начинать инвестиции

С каких облигаций начинать инвестицииГрамотным выбором для начинающего инвестора станут ОФЗ и бумаги компаний наивысшего кредитного качества
В апреле граждане вложили в облигации государства и компаний максимальные за всю историю суммы денег – 80 млрд и 157 млрд руб. соответственно, сообщил Банк России в обзоре рисков финансовых рынков. «Ведомости» разбирались, с каких облигаций гражданам начать знакомство с этим инструментом.
Сейчас доходности облигаций выше классических депозитов. Средние ставки по годовым вкладам составляют немногим более 12%, а на срок от 1,5 до 3 лет находятся в диапазоне 10,76–11,18%. В то же время, например, доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроком 1 год до погашения – 13%, а в некоторых длинных выпусках она превышает ключевую ставку (14%). Корпоративные облигации с самым высоким рейтингом AAA в то же время могут дать доходность в диапазоне 15–16% годовых.