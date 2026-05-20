Итоги торгов на Мосбирже 20 мая

Итоги торгов на Мосбирже 20 маяИндекс снижался из-за отсутствия новостей о договоренностях по проекту «Сила Сибири – 2»
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 20 мая, опустился на 0,87% до 2640,32 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС упал на 0,39% и составил 1172,3 пункта.
Лидерами роста в среду стали HeadHunter (+1,01%), «Полюс» (+0,57%), ЮГК (+0,48%), «Совкомфлот» (+0,45%) и МТС (+0,31%). В аутсайдерах оказались бумаги «Русала» (-3,74%), «Газпрома» (-2,93%), En+ Group (-2,36%), «Роснефти» (-1,94%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-1,79%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 11 коп. до 10,46 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 70,95 руб. (-34 коп.). Официальный курс евро составил 81,98 руб. (-80 коп.). Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 5,91% до $105,48/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 5,25% до $98,9/барр.
Индекс Мосбиржи в среду снижался из-за отсутствия новостей о конкретных договоренностях по проекту «Сила Сибири – 2» между лидерами России и Китая, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Также из-за этого акции «Газпрома» оказались в аутсайдерах, да и в целом нефть, драгоценные металлы, платина, палладий заметно дешевели, отмечает он.
На мировых рынках сохраняется осторожность из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке, высоких цен на нефть и нарастающих глобальных проинфляционных рисков, указывает Смирнов. Кроме того, Народный банк Китая 12-й раз подряд сохранил базовую процентную ставку по кредитам без изменений на минимальном в истории уровне, напоминает эксперт.
На фоне этого Смирнов пока не видит выраженных драйверов, способных вывести индекс Мосбиржи из диапазона 2600–2700 пунктов.
В то же время баланс факторов сложился максимально благоприятно для рубля, отмечает эксперт: реальные ставки в экономике высокие, кредитование под импорт дорогое, спрос на рублевые облигации активный, а операции по бюджетному правилу в мае совсем невелики. Поэтому он полагает, что возможно дальнейшее укрепление нацвалюты, особенно с учетом предстоящего налогового периода. Но в валютах технически накопилась сильная перепроданность, так что значения по доллару ниже 70 руб. если и будут достигнуты, то лишь эпизодами, рассуждает Смирнов. В июне курс должен вернуться в область 72–75 руб. на фоне ожидаемого роста объемов покупок валюты по бюджетному правилу, продолжения цикла снижения ключевой ставки, начала сезона отпусков, считает он. Пока краткосрочные ожидания по курсу рубля к доллару – 70–72 руб., к юаню – 10,25–10,65 руб.
В четверг в еврозоне и США будут опубликованы предварительные апрельские индексы PMI для промышленности и сектора услуг. На российском рынке финансовыми результатами за I квартал поделятся «Т-технологии», Московская биржа, VK, «Циан» и «Софтлайн».