Итоги торгов на Мосбирже 20 мая

В то же время баланс факторов сложился максимально благоприятно для рубля, отмечает эксперт: реальные ставки в экономике высокие, кредитование под импорт дорогое, спрос на рублевые облигации активный, а операции по бюджетному правилу в мае совсем невелики. Поэтому он полагает, что возможно дальнейшее укрепление нацвалюты, особенно с учетом предстоящего налогового периода. Но в валютах технически накопилась сильная перепроданность, так что значения по доллару ниже 70 руб. если и будут достигнуты, то лишь эпизодами, рассуждает Смирнов. В июне курс должен вернуться в область 72–75 руб. на фоне ожидаемого роста объемов покупок валюты по бюджетному правилу, продолжения цикла снижения ключевой ставки, начала сезона отпусков, считает он. Пока краткосрочные ожидания по курсу рубля к доллару – 70–72 руб., к юаню – 10,25–10,65 руб.