Итоги торгов на Мосбирже 25 мая

Индекс Мосбиржи начал неделю слабо – возросли геополитические риски: МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. К тому же цена нефти Brent резко ушла ниже $100/барр. после сообщения о том, что США и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня и предусматривает открытие Ормузского пролива, отметил он. Металлы при этом дорожали на фоне ослабления доллара, добавил эксперт.