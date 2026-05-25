Итоги торгов на Мосбирже 25 мая

Итоги торгов на Мосбирже 25 маяИндекс начал неделю слабо на фоне роста геополитических рисков
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 25 мая, снизился на 1,05% до 2598,25 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,51% и составил 1144,03 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Аэрофлота» (+2,56%), «Полюса» (+2,38%), МКБ (+1,41%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+0,59%) и бумаги АФК «Система» (+0,49%). В аутсайдерах оказались бумаги «Новатэка» (-3,88%), ВТБ (-3,28%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-3,26% и -2,93% соответственно) и бумаги «Северстали» (-2,83%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,73% (+8 коп.) до 10,6 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 71,55 руб. (+34 коп.). Официальный курс евро составил 85,45 руб. (+2,9 руб.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 4% до $94,9/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,3% до $90,97/барр.
Индекс Мосбиржи начал неделю слабо – возросли геополитические риски: МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. К тому же цена нефти Brent резко ушла ниже $100/барр. после сообщения о том, что США и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня и предусматривает открытие Ормузского пролива, отметил он. Металлы при этом дорожали на фоне ослабления доллара, добавил эксперт.
В условиях острой геополитики и слабой рыночной конъюнктуры есть риск ухода индекса Мосбиржи к новым полугодовым минимумам, допустил Смирнов. Его краткосрочный прогноз по курсу юаня – 10,5–10,7 руб., по курсу доллара – 71–73 руб.
Валюты постепенно отходят от трехлетних минимумов к рублю: техническая перепроданность, ухудшение геополитической обстановки, активизация импорта, ожидания роста покупок по бюджетному правилу двигают доллар и юань вверх, отмечает Смирнов. Приток высокой экспортной выручки в ближайшие недели будет сдерживать ослабление российской валюты, но сезонность, монетарный и бюджетный факторы могут в июне привести юань выше 11 руб., а доллар к 76–77 руб., рассуждает он.
Во вторник «Европлан» раскроет финансовые результаты по международным стандартам за I квартал, а советы директоров ВТБ и «Диасофта» обсудят дивиденды за 2025 г.