«Сберинвестиции»: индекс Мосбиржи может подняться до 3300 пунктов к концу года

Ранее SberCIB в базовом сценарии ожидал роста индекса Мосбиржи до 3400 к концу 2026 г. (рост 22% годовых). При этом на российском рынке акций пока преобладают пессимистичные настроения. С последнего решения ЦБ по ключевой ставке 24 апреля, когда он снизил ее на 50 базисных пунктов (б. п.) до 14,5%, индекс Мосбиржи планомерно снижается. На 10:00 20 мая он составляет 2646 пунктов.