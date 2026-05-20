«Сберинвестиции»: индекс Мосбиржи может подняться до 3300 пунктов к концу года
Стратег «Сберинвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров рассказал «Вдомостям», что российский рынок акций сохраняет позитивные перспективы во втором полугодии 2026 г. По его словам, индекс Мосбиржи может вырасти до 3300 пунктов, а полная доходность с учетом дивидендов достичь 28%.
Ключевые драйверы роста индекса: снижение безрисковой ставки, рост корпоративных прибылей и ослабление рубля до 85 руб./$.
В числе наиболее перспективных отраслей, способных показать опережающую динамику на фоне смягчения ДКП, стратег называет высокотехнологичный сектор, финансы, фармацевтику и ритейл.
Фавориты среди эмитентов: «Яндекс», Ozon, HeadHunter, Сбер, Т-Технологии, ДОМ.РФ, Промомед, «Озон Фармацевтика», X5.
В 2027 г. потенциал роста также сохраняется: индекс Мосбиржи может достичь 4050 пунктов. Однако структурный дисконт к глобальным рынкам, вероятно, останется из-за геополитических и санкционных рисков.
Главные риски для российского рынка: более медленное снижение ключевой ставки, фискальное давление, избыток предложения бумаг и геополитическая неопределенность.
Ранее SberCIB в базовом сценарии ожидал роста индекса Мосбиржи до 3400 к концу 2026 г. (рост 22% годовых). При этом на российском рынке акций пока преобладают пессимистичные настроения. С последнего решения ЦБ по ключевой ставке 24 апреля, когда он снизил ее на 50 базисных пунктов (б. п.) до 14,5%, индекс Мосбиржи планомерно снижается. На 10:00 20 мая он составляет 2646 пунктов.