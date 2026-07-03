Утренний звон по рынку акций 3 июля

Утренний звон по рынку акций 3 июляНа бирже произошло новое падение цен
На утренней сессии в пятницу российский рынок акций слабо растет после провального дня накануне. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,23% и составил 2 261,17. Индекс РТС вырос на 0,23% и составил 914,06.
Впрочем, уверенного разворота рынка сегодня ждать вряд ли стоит, вероятна диапазонная торговля, а вот новый заход на минимумы вполне может случиться.
Нет на рынке счастья
2 июля рынок вновь пошел вниз, не находя весомых факторов поддержки. Индекс Мосбиржи завершил основную сессию падением на 3,77%, вновь опустившись ниже важного технического уровня 2300 пунктов - 2256,06 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 3,36% до 911,99 пункта. Объем торгов оставался низким и составил всего 65,7 млрд рублей.
В числе аутсайдеров среди относительно ликвидных бумаг оказались:
«СПб Биржа» – 129,9 руб. (-6,34%)
обыкновенные бумаги «Татнефти» – 461,8 руб. (-5,91%),
обыкновенные бумаги «Мечела» – 36,34 руб (-6,05%),
НЛМК – 59,44 руб. (-5,86%),
«Северсталь» – 577,5 руб (-5,66%).
Торги в четверг проходили под лозунгом «Куда не кинь, всюду клин». Попадала нефть и промышленные металлы, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России говорила о возможном повышении траектории ключевой ставки, а первый зампред «Сбербанка» Александр Ведяхин там же заявил, что «Сбербанку надо готовиться к досозданию резервов». Инвесторы, глядя на все это, бросились создавать резервы немедля, то есть продавать акции.
В2В-РТС впервые в истории выплатит дивиденды
Что там на корпоративном фронте? Акционеры B2B-РТС на внеочередном общем собрании одобрили выплату дивидендов по итогам I квартала 2026 г. в размере 5,19 руб. на акцию, сообщила компания.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 927,8 млн руб., что составляет 90% от чистой прибыли. Этот показатель за I квартал составил 1,028 млрд руб., продемонстрировав рост на 18% в годовом выражении.
В моменте дивидендная доходность за отчетный период составляет более 4%, или более 16% годовых с учетом ежеквартальных выплат.
Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, а в 2026 году менеджмент говорил о планах направлять на дивиденды не менее 80% прибыли. Это важно, потому что B2B-РТС выглядит как новый дивидендный кейс на рынке: если компания удержит высокую норму выплат, бумага может получить премию за предсказуемую доходность на вложенный капитал.
Для инвестора главный вопрос теперь не в факте первой выплаты, а в том, сможет ли B2B-РТС сохранить такую же щедрость в дальнейшем.
МГКЛ решился на байбэк
Совет директоров МГКЛ одобрил возможность выкупа на открытом рынке акций компании объемом 897 млн руб. В рамках процедуры возможен выкуп облигаций.
По итогам программы число акций МГКЛ в свободном обращении может сократиться с 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.), то есть free float заметно уменьшится. Это обычно поддерживает цену за счет меньшего предложения бумаг и может улучшить показатель денежного потока на акцию, о чем прямо говорил менеджмент МГКЛ.
На этой новости акции компании подскочили почти на 10% и завершили день лидерами роста на падающем рынке.
Байбэк МГКЛ – это не просто техническая операция, а заметный сигнал рынку, говорят аналитики. Компания показывает готовность поддерживать капитализацию и уменьшать число бумаг в обороте.
Совкомбанк выплатит дивиденды, но без размаха
Акционеры Совкомбанка одобрили выплаты дивидендов по результатам 2025 г. Размер выплат составил 0,35 руб. на обыкновенную акцию. На дивиденды банк направит часть чистой прибыли в размере 7,86 млрд руб.
В дивидендной политике Совкомбанк ориентируется на выплату от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО, но только если это не уменьшает норматив достаточности капитала Н1.0 ниже 11,5%. Поэтому текущая выплата выглядит довольно сдержанной по сравнению с заявленной политикой: банк сохраняет капитал и оставляет себе запас прочности, а не распределяет максимум прибыли.
Отдельно интересен вот какой нюанс: в 2026 году акционеры обсуждали возможность выплаты дивидендов не только деньгами, но и иным имуществом банка. Это не означает, что так и будет, но показывает, что банк рассматривает более гибкие варианты распределения капитала.
Если смотреть на бумагу как на инвестицию, Совкомбанк сейчас выглядит как умеренная дивидендная история, а не как агрессивный плательщик: база для выплат есть, но их размер зависит от капитала и решения менеджмента.
Что день грядущий нам готовит?
В пятницу аналитики в целом не ждут от российского рынка ничего хорошего: базовый сценарий – диапазонная торговля без уверенного тренда, с риском обновления минимумов и возможными точечными отскоками.
На рынок по-прежнему давят жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, слабый внешний фон и отсутствие сильных драйверов роста, говорят эксперты. После решения ЦБ по ставке и последующих комментариев регулятора инвесторы остаются осторожными и быстрее фиксируют прибыль, чем наращивают риск.
Более устойчиво выглядят отдельные истории, а не широкий рынок: экспортеры, банки и бумаги с дивидендной поддержкой.
В моменте на рынке возможны резкие движения, но они будут представлять из себя скорее спекулятивные импульсы, чем начало устойчивого тренда.
Сегодня состоится повторное ГОСА «Русагро» по дивидендам за 2025 год, свои операционные результаты за шесть месяцев 2026 года представит МГКЛ, произойдет закрытие реестра для получения дивидендов «Россети Московский регион». Помимо этого, сегодня последний день для покупки акций НКХП и «Газпром нефти» под дивиденды.