Утренний звон по рынку акций 3 июля

Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, а в 2026 году менеджмент говорил о планах направлять на дивиденды не менее 80% прибыли. Это важно, потому что B2B-РТС выглядит как новый дивидендный кейс на рынке: если компания удержит высокую норму выплат, бумага может получить премию за предсказуемую доходность на вложенный капитал.