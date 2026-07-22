Итоги торгов на Мосбирже 22 июля

Консолидация курсов инвалют продолжается, констатирует аналитик: юань зажало в коридоре 11,5–11,6 руб., доллар – на уровне 78–78,5 руб. На курс давит увеличивающийся спрос населения, инвесторов, импортеров на валюту, но он удовлетворяется комфортным уровнем предложения. Кроме того, в пользу рубля играют ожидания монетарной паузы и ужесточения сигнала от ЦБ, приближающийся налоговый период, а также цены на нефть, перечисляет Смирнов. При этом он полагает, что текущий рост котировок должен оказать рублю поддержку в конце лета – начале осени. Ожидания аналитика по курсам до конца недели: юань – 11,4–11,7 руб., доллар – 77–79 руб.