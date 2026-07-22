Итоги торгов на Мосбирже 22 июля

Итоги торгов на Мосбирже 22 июляНа фоне геополитических новостей бенчмарк поднялся выше 2100 пунктов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 22 июля, вырос на 2,76% до 2136,11 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 2,86% и составил 857,49 пункта.
Лидерами роста в среду стали бумаги «Полюса» (+9,27%), обыкновенные акции «Татнефти» (+5,8%), а также бумаги «Роснефти» (+5,66%), «Газпрома» (+5,1%) и «Лукойла» (+4,89%). В аутсайдерах оказались бумаги Ozon (-4,35%), «Алросы» (-2,89%), привилегированные акции «Транснефти» (-1,38%), бумаги VK (-1,03%) и «Аэрофлота» (-0,93%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 5 коп. до 11,54 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,48 руб. (-0,07 руб.). Официальный курс евро составил 89,60 руб. (-0,16 руб.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,23% до $93,04/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,96% до $85,99/барр.
Индекс Мосбиржи в среду стартовал неубедительно, но затем на фоне геополитических новостей и роста сырьевых котировок бенчмарк поднялся выше 2100 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио согласовали встречу, которая пройдет в четверг под занавес саммита АСЕАН в Маниле, указывает он: будут обсуждаться перспективы урегулирования украинского конфликта. Обострение ситуации на Ближнем Востоке – Иран и США продолжают обмениваться военными ударами, Ормузский пролив остается закрытым – привело к росту цен на нефть, добавляет эксперт.
В то же время на мировых рынках настроения сдержанные, отмечает Смирнов. Китайские площадки умеренно корректировались после сильного подъема накануне, а в США сентимент поддержали сильные корпоративные отчеты, перечисляет он.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 23 июля – 2020–2150 пунктов. Надежных драйверов для полноценной смены тренда нет, а без их поддержки инвесторы могут перейти к фиксации прибыли, считает Смирнов. Кроме того, в четверг на рынке могут отыгрываться данные из публикуемого в среду вечером недельного отчета Росстата по инфляции, рассуждает эксперт.
Из внешних событий четверга Смирнов выделяет заседание ЕЦБ: в прошлый раз регулятор повысил ключевую ставку до 2,4%, а сейчас консенсус сводится к сохранению ставки без изменений. На российском рынке ММК опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал, напоминает он.
Консолидация курсов инвалют продолжается, констатирует аналитик: юань зажало в коридоре 11,5–11,6 руб., доллар – на уровне 78–78,5 руб. На курс давит увеличивающийся спрос населения, инвесторов, импортеров на валюту, но он удовлетворяется комфортным уровнем предложения. Кроме того, в пользу рубля играют ожидания монетарной паузы и ужесточения сигнала от ЦБ, приближающийся налоговый период, а также цены на нефть, перечисляет Смирнов. При этом он полагает, что текущий рост котировок должен оказать рублю поддержку в конце лета – начале осени. Ожидания аналитика по курсам до конца недели: юань – 11,4–11,7 руб., доллар – 77–79 руб.