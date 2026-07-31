Утренний звон по рынку акций 31 июля

Утренний звон по рынку акций 31 июляИнвесторы решили зафиксировать прибыль
Российский рынок акций начал торги пятницы продолжением снижения.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,53% и составил 2198,18. Индекс РТС снизился на 0,53% и составил 867,14.
Базовый сценарий на сегодня – торговля в рамках узкого диапазона, а также борьба между покупателями и желающими зафиксировать прибыль.
Начали за здравие, закончили за упокой
Российский рынок открыл торги четверга с гэпом наверх, но затем индекс перешел к плавному снижению и в итоге закончил день на отрицательной территории.
Поутру биржа продолжала отыгрывать сильные финансовые результаты ряда крупных компаний, при этом опубликованные ранее данные Росстата о замедлении недельной инфляции также поддерживали покупателей. В итоге индекс уже в первый час торгов поднялся до 2280 пунктов.
Но во второй половине дня рынок растерял все завоеванные позиции. Увидев замаячивший впереди уровень сопротивления 2300, многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после недавнего роста, и цены по большинству бумаг пошли вниз.
При этом рост котировок нефти Brent, днем превышавших $93 за баррель, сменился коррекцией, и к вечеру цена опустилась ниже $90. Это, как считают некоторые аналитики, стало основным драйвером для разворота рынка вниз.
В итоге индекс успешно закрыл утренний гэп и по итогам основной сессии снизился на 1,22% до 2209,84 пункта. Индекс РТС упал на 1,84% до 871,74 пункта. Его снижение было более выраженным из-за отрицательной динамики рубля.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
«Сегежа» – 0,662 руб. (+24,32%),
«Мечел» – 39,14 руб. (+5,41%),
«Русагро» – 101,5 руб. (+3,21%),
префы «Сургутнефтегаза» – 40,465 руб. (+1,19%).
Аутсайдерами стали
Ozon – 2922 руб. (-3,85%),
НЛМК – 70,4 руб. (-3.83%),
«Лукойл» – 4575 руб. (-3,68%),
Совкомбанк – 10,675 руб. (-3.39%),
«Магнит» – 1828,5 руб. (-3,15%).
Технически внимание рынка приковано к зоне 2250-2300 пунктов по индексу. Этот диапазон является «двойным сопротивлением», где пересекаются уровень в районе 2250 пунктов и 50-дневная скользящая средняя.
Успешное преодоление и закрепление выше этого рубежа может стать сигналом к продолжению восстановления. В этом случае следующей целью «быков» станет район 2340-2360 пунктов. Более оптимистичные прогнозы допускают движение в сторону 2400 пунктов до конца лета.
Ozon продемонстрировал сильный отчет за II квартал
Чистая прибыль Ozon по итогам II квартала 2026 г. составила 10,1 млрд руб. против 359 млн руб. годом раньше. При этом выручка группы в апреле – июне выросла на 47% в годовом выражении и достигла 334,2 млрд руб.
Отчет Ozon – один из сильнейших среди российских интернет-компаний, отмечают аналитики: GMV (общий объем оборота) +30%, выручка +47%, EBITDA +35% и чистая прибыль, выросшая вдвое до 10,1 млрд руб. Это подтверждает, что Ozon перешел из фазы «рост любой ценой» в фазу роста с прибылью, где ключевыми драйверами становятся реклама, финтех и сервисы, а не только классическая торговая маржа.
Инвесторы могут воспринимать компанию как масштабируемый и уже прибыльный e-commerce/техбизнес с дальнейшим потенциалом повышения рентабельности. Если компания сможет подтвердить свои прогнозы на год и справиться с логистическими вызовами, это может создать базу для будущих дивидендных выплат.
Впрочем, на фоне такой мощной порции позитива Ozon отдельно отметил, что к числу важных операционных рисков относится риск возможного повреждения элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий. Что под этим подразумевается, не сложно догадаться, глядя на сгоревшие склады Wildberries.
«Дом.РФ» нарастил прибыль почти на 50%
За первое полугодие 2026 г. чистая прибыль ПАО «Дом.РФ» по МСФО составила 57,2 млрд руб., что на 46% больше, чем за аналогичный период 2025 г.
Рентабельность капитала достигла 23,8%, прибыль на акцию – 318,2 руб. Чистые процентные доходы выросли на 30% до 89,1 млрд руб., комиссионные доходы – на 47% до 23,7 млрд руб.
Еще один сильный отчет от крупной российской компании. Уверенный рост чистой прибыли, ROE около 23,8%, быстрый рост процентных и комиссионных доходов и одновременное увеличение ввода жилья (+22%). Это редкий случай, когда финансовый институт развития показывает и высокую финансовую эффективность, и реальное выполнение социальных/отраслевых задач, отмечают аналитики.
Для инвестора это история про устойчивый, диверсифицированный и прибыльный бизнес с сильной позицией в жилищном секторе, где основные риски связаны с ипотечным циклом и регуляторной политикой, а не с текущей устойчивостью компании.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня на рынке акций аналитики ожидают сдержанную торговлю в диапазоне 2150–2270 пунктов по индексу.
На стороне позитива
Сильные корпоративные отчеты. Позитивные финансовые результаты ключевых эмитентов, таких как Сбербанк, Ozon и «Яндекс», продолжают оказывать поддержку отдельным бумагам и рынку в целом.
Замедление инфляции. Текущая инфляционная картина дает надежду на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ.
Стабильный геополитический фон. Отсутствие резких негативных геополитических накануне позволяет инвесторам чувствовать себя относительно спокойно
На стороне негатива
Фиксация прибыли. После мощного отскока на 20% от многолетних минимумов рынок выглядит перекупленным, и многие инвесторы, скорее всего, захотят зафиксировать прибыль перед выходными.
Снижение нефтяных цен. Котировки нефти, которые ранее поднимались выше $90 за баррель, сегодня продолжают снижение, что лишает рынок ключевой поддержки.
31 июля рынок, вероятно, проведет в рамках узкого коридора, пытаясь найти равновесие между позитивными внутренними сигналами и внешним давлением. Основной интригой дня станет борьба между покупателями-оптимистами и желающими зафиксировать прибыль.
Сегодня «МД медикал груп» опубликует операционные результаты за II квартал, а «Норникель» выпустит отчетность по МСФО за первое полугодие. Совет директоров «Яндекса» обсудит рекомендацию по выплате промежуточных дивидендов в размере 110 руб. на акцию.