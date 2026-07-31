Утренний звон по рынку акций 31 июля

Отчет Ozon – один из сильнейших среди российских интернет-компаний, отмечают аналитики: GMV (общий объем оборота) +30%, выручка +47%, EBITDA +35% и чистая прибыль, выросшая вдвое до 10,1 млрд руб. Это подтверждает, что Ozon перешел из фазы «рост любой ценой» в фазу роста с прибылью, где ключевыми драйверами становятся реклама, финтех и сервисы, а не только классическая торговая маржа.