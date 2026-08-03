Утренний звон по рынку акций 3 августа

Впрочем, к середине торгов настроения сменились на негативные. Основной причиной стала фиксация прибыли инвесторами перед выходными. Дополнительное давление оказало снижение цен на нефть. Котировки Brent опускались ниже $88 за баррель на фоне сигналов о росте поставок сырья, а также расширения скидки на российскую нефть Urals. Это оказывало давление на акции нефтегазовых компаний.