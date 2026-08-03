Утренний звон по рынку акций 3 августа

Утренний звон по рынку акций 3 августаБиржа перешла в фазу консолидации
Российские акции растут утром в понедельник, несмотря на серьезное падение цен на нефть. Brent снижается на 5,4% и торгуется у отметки $83,2 за баррель.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,77% и составил 2243,54. Индекс РТС вырос на 0,77% и составил 889,42.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация с попытками найти равновесие между внутренними позитивными сигналами (дивиденды, отчеты) и нестабильной нефтью.
Нефтяная волатильность
Российский рынок акций провел последний день июля в широком диапазоне без ярко выраженного тренда.
В начале утренней сессии индекс демонстрировал небольшой рост, чему способствовали отсутствие негативных геополитических новостей и сохраняющийся импульс после июльского заседания ЦБ.
Впрочем, к середине торгов настроения сменились на негативные. Основной причиной стала фиксация прибыли инвесторами перед выходными. Дополнительное давление оказало снижение цен на нефть. Котировки Brent опускались ниже $88 за баррель на фоне сигналов о росте поставок сырья, а также расширения скидки на российскую нефть Urals. Это оказывало давление на акции нефтегазовых компаний.
Но, несмотря на дневное снижение, торги завершились ростом. Ключевую поддержку рынку оказали разворот нефтяных цен вверх (Brent поднялась к отметке $90 за баррель) и публикация сильных корпоративных отчетов.
В итоге индекс Мосбиржи по итогам основной сессии подрос на 0,75% до 2226,36 пункта. РТС поднялся на 1,25% до 882,61 пункта.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
Аутсайдерами стали
Технически индекс Мосбиржи находится в зоне неопределенности: сильный отскок от минимумов пока не перерос в смену долгосрочного тренда. Краткосрочный прогноз большинства аналитиков – боковое движение в диапазоне 2155–2275 пунктов.
На более длительном горизонте индекс, вероятно, останется в рамках диапазона 2100–2400 пунктов, накапливая силы для следующего движения. Выход из этого коридора возможен только при появлении мощного нового драйвера.
«Норникель» может вернуться к промежуточным дивидендам
Выручка горно-металлургической компании «Норильский никель» за шесть месяцев составила $8,3 млрд (645,33 млрд руб.), что на 28,4% выше значения аналогичного периода в прошлом году.
Валовая прибыль выросла на 45% год к году и составила $4,16 млрд (323,44 млрд руб.). Прибыль от операционной деятельности выросла практически в два раза до $3,07 млрд (238,69 млрд руб.).
При этом операционные расходы выросли до $3,2 млрд. Это связано с укрепившимся рублем, инфляцией и увеличением НДПИ, который привязан к ценам на металлы. Сохранение высокой рентабельности будет зависеть от дальнейшей динамики этих факторов.
В целом отчет «Норникеля» оказался сильным и превзошел ожидания рынка. Благодаря росту цен на металлы компания значительно улучшила финансовые показатели и снизила долговую нагрузку. Однако операционная среда остается сложной: растут затраты и сохраняется геополитическая неопределенность.
Ключевой сигнал для инвесторов – возможное возобновление дивидендных выплат, что и стало основным драйвером роста акций 31 июля. Вместе с тем, размер потенциальных дивидендов пока не определен и будет зависеть от консультаций с акционерами.
«МД Медикал груп» активно расширяется и инвестирует
Отчет «МД Медикал груп» за первое полугодие продемонстрировал уверенный рост бизнеса, прежде всего за счет активной экспансии, хотя органическая динамика выглядит более сдержанной.
Выручка компании в первом полугодии выросла на 28,8% относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 24,8 млрд руб. Произошло это в основном за счет присоединения сети «Эксперт».
Рост общей выручки почти на 30% – сильный результат. Однако если убрать эффект от сделок M&A, органический рост (LFL) составляет 11,2%, что также является положительным, но более умеренным показателем.
При этом за сильной отчетностью скрывается несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
Появление чистого долга. Впервые за долгое время на балансе компании появился чистый долг, который на 30 июня составил 6,3 млрд руб. (включая арендные обязательства). Это связано с агрессивной скупкой активов (клиники в Новосибирске и госпиталь в Московской области). До этого компания вообще не привлекала заемное финансирование.
Инвестиции в рост. Общий объем капитальных затрат за полугодие составил 2,6 млрд руб., что подтверждает стратегию активного расширения сети.
С точки зрения долгосрочного инвестора, отчет выглядит позитивно, подтверждая высокие темпы расширения. Однако появление долга означает, что компания перешла в новую фазу – фазу активного инвестирования, что может влиять на маржинальность в краткосрочной перспективе. Аналитики ранее уже отмечали, что снижение рентабельности в краткосрочном периоде из-за запуска большого числа новых клиник было ожидаемым.
Что день грядущий нам готовит?
Понедельник на рынке может пройти под знаком умеренно-позитивных настроений с высоким потенциалом для консолидации.
На стороне позитива выступают:
Реинвестирование дивидендов. По оценкам аналитиков, на рынок должно было вернуться около 50–100 млрд руб., что создает дополнительный спрос.
Сильные корпоративные отчеты. Многие крупные российские компаний показали хорошие результаты операционной и финансовой деятельности за первое полугодие.
На стороне негатива:
Фиксация прибыли. К началу августа часть инвесторов, вероятно, предпочли продать заметно подорожавшие за вторую половину июля бумаги, что сдерживает активный рост индекса.
Волатильность цен на нефть. Котировки Brent в течение июля двигались от $70 за баррель до почти $100, что не добавляет стабильности российскому рынку.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация вблизи отметок 2200–2226 пунктов, с попытками найти равновесие между внутренними позитивными сигналами (дивиденды, отчеты) и внешней неопределенностью.
Сегодня «Русагро» проведет повторное собрание акционеров и рассмотрит вопрос о дивидендах за 2025 г. ГОСА, назначенное на 30 июня, было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.
Также ТГК-1 отчитается по МСФО за первое полугодие. Совет директоров «Т-технологий» должен утвердить программы облигаций компании и проспект ценных бумаг.