Утренний звон по рынку акций 10 августа

Но к середине дня – как, кстати, и в четверг – позитивный импульс иссяк. Рынок развернулся вниз под давлением фиксации прибыли перед выходными и отката цен на нефть. Негатива на рынке добавило и обсуждение в сенате США законопроекта о новых масштабных антироссийских санкциях.