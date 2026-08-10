Утренний звон по рынку акций 10 августа

Утренний звон по рынку акций 10 августаБиржа следит за геополитическими новостями
Российский рынок акций утром в понедельник предпринимает третью попытку закрепиться выше уровня 2300 по индексу. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,83% и составил 2300,26. Индекс РТС вырос на 0,83% и составил 881,91.
Базовый сценарий на сегодня – новая попытка умеренного роста на фоне нервной неопределенности, формируемой геополитикой.
Для уверенного подъема пока нет сил и денег
Российский рынок акций завершил неделю умеренным снижением под знаком фиксации прибыли.
Индекс Мосбиржи по итогам пятницы снизился на 0,19%, закрывшись на отметке 2281,31 пункта. Индекс РТС упал на 1,12% до 874,64 пункта.
За неделю индекс прибавил 2,47%, это третья неделя роста подряд после пятимесячного снижения. Впрочем, как отмечают аналитики, рынок испытывает явную нехватку ликвидности, и это мешает более уверенному подъему.
Основная торговая сессия в пятницу началась с роста индексов. Оптимизм поддерживали заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию и рост цен на нефть (Brent превышала $83,6 за баррель). В ходе утренней сессии индекс Мосбиржи достигал внутридневного максимума в районе 2310 пунктов.
Но к середине дня – как, кстати, и в четверг – позитивный импульс иссяк. Рынок развернулся вниз под давлением фиксации прибыли перед выходными и отката цен на нефть. Негатива на рынке добавило и обсуждение в сенате США законопроекта о новых масштабных антироссийских санкциях.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
обыкновенные и привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» – 16,99 руб. (+3%) и 43,18 руб. (+1,59%),
«Газпром нефть» – 482,25 руб. (+1,63%),
ВТБ – 55,97 руб. (+0,39%).
Аутсайдерами дня стали
«ЭсЭфАй» – 634,2 руб. (-3,76%),
«Алроса» – 21,95 руб.(-3.73%),
«Северсталь» – 643 руб. (-2,69%),
Совкомбанк – 10,23 руб. (-2,53%) ,
ММК – 21,55 руб. (-2,22%).
ММК решил реорганизоваться
Акционеры ММК одобрили реорганизацию путем присоединения «дочек». Речь идет об ООО «МагМеталлПак», ООО «Ремпуть» и ООО «Шлаксервис».
Присоединение «дочек», которыми компания владеет на 100%, не приведет к изменению уставного капитала ММК. Это означает, что количество акций у инвесторов не изменится и доля каждого акционера не будет размыта. По сути, это внутренняя бухгалтерская и управленческая оптимизация.
Решение о присоединении дочерних компаний, говорят аналитики, – это логичный и правильный шаг, который повысит управляемость и прозрачность бизнеса ММК. Это позитивный сигнал, но он не меняет базовых драйверов стоимости компании.
Для инвестора это скорее «хорошая новость о здоровье», нежели новость о смене траектории бизнеса. Основное внимание по-прежнему стоит уделять ценам на сталь и общей динамике металлургического сектора.
Что день грядущий нам готовит?
Прогноз аналитиков на сегодня выглядит умеренно-позитивным, но с высоким уровнем неопределенности. Ключевым драйвером для рынка остаются геополитические ожидания, а технические факторы указывают на попытку закрепления выше уровня 2300 пунктов.
Позитивный импульс в начале недели создали сообщения о возможном визите спецпосланников президента США Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву. Это уже привело к росту фьючерса на индекс Мосбиржи на 1,2% в выходные.
Сейчас геополитика – самый важный, хоть и непредсказуемый фактор, отмечают эксперты. Любая конкретная новость о переговорах между Россией и США может стать мощным драйвером роста, перекрывающим технические сигналы.
На стороне негатива фиксация прибыли и нахождение в зоне заметного сопротивления. Рынок уже вырос примерно на 20% от июльских минимумов, что увеличивает риск коррекции. При этом уровень в 2300 пунктов является сильным психологическим и техническим сопротивлением.
Также играет свою роль и исчерпание дивидендного драйвера. Поддержка от реинвестирования дивидендов, которая помогала рынку на прошлой неделе, постепенно сходит на нет, так как этот ресурс конечен.
Сегодня совет директоров «Русала» обсудит рекомендацию по промежуточным дивидендам. Закроются дивидендные реестры «Т-технологий» и «Акрона». Кроме того, совет директоров «Т-технологий» обсудит дивиденды за первое полугодие.