Итоги торгов на Мосбирже 10 августа

Вместе с тем оборот торгов был пониженным, отметил эксперт: инвесторы перешли в выжидательный режим – впереди важная неделя в геополитическом аспекте и в части инфляционной статистики. В СМИ появилась информация, что американские переговорщики в ближайшее время могут посетить Киев и Москву в поисках пути к мирному урегулированию на Украине, указал он. Показатели недельной, месячной и годовой инфляции, которые Росстат раскроет в среду, будут трактоваться через ожидания по ключевой ставке, констатировал Смирнов.