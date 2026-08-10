Итоги торгов на Мосбирже 10 августа

Итоги торгов на Мосбирже 10 августаИнвесторы перешли в выжидательный режим
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 10 августа, увеличился на 0,53% до 2293,32 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,01% и составил 874,57 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Ozon (+7,14%), VK (+6,31%), «Русала» (+6,14%), АФК «Система» (+4,63%) и ММК (+3,77%). В аутсайдерах оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-1,43%), бумаги «Т-технологий» (-1,27%), «Циана» (-1,11%), «Мать и дитя» (-0,3%) и «Совкомфлота» (-0,2%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,47% (-6 коп.) до 12,18 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,6 руб. (+44 коп.). Официальный курс евро составил 95,29 руб. (+45 коп.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 2,6% до $86,6/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,7% до $80,9/барр.
В понедельник индекс Мосбиржи снова отметился выше 2300 пунктов, но большую часть дня курсировал на подступах к этой отметке, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Поддержку быкам оказало благоприятное сочетание дорожающей нефти и ослабления рубля, рассудил он.
Вместе с тем оборот торгов был пониженным, отметил эксперт: инвесторы перешли в выжидательный режим – впереди важная неделя в геополитическом аспекте и в части инфляционной статистики. В СМИ появилась информация, что американские переговорщики в ближайшее время могут посетить Киев и Москву в поисках пути к мирному урегулированию на Украине, указал он. Показатели недельной, месячной и годовой инфляции, которые Росстат раскроет в среду, будут трактоваться через ожидания по ключевой ставке, констатировал Смирнов.
Без ярких геополитических новостей индекс Мосбиржи во вторник может сохранять движение недалеко от 2300 пунктов, ожидают в БКС. Прогноз по курсу юаня – 11,9–12 руб., по курсу доллара – 80–81 руб.
Ослабление рубля в начале недели продолжилось, текущие факторы формирования курса: сезонный рост импорта при сокращении экспортной выручки из-за заметного снижения цен на нефть в июне, цикл снижения ключевой ставки, пик туристического сезона, покупки валюты по бюджетному правилу, перечисляет Смирнов. Но рубль способны поддержать позитивные геополитические сигналы, восстановление спроса на ОФЗ, а ближе к концу августа – налоговый период и трансляция в курс более высоких нефтяных цен июля, допустил он.
Нефть вернулась к ценовому росту на фоне атак йеменских хуситов на НПЗ Saudi Aramco в г. Джазане в Саудовской Аравии и поражения нескольких танкеров в Ормузском проливе, указал Смирнов. Повышение напряженности в регионе и котировок черного золота обусловило сдержанную динамику на мировых фондовых площадках, заметил он.
Во вторник краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей выпустит EIA. В США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья за июль. «Т-технологии» представят консолидированные финансовые результаты за II квартал, «Аэрофлот» – операционные итоги за июль.