Утренний звон по рынку акций 12 августа

Утренний звон по рынку акций 12 августаШтурм уровня 2300 по индексу увенчался успехом
Российский рынок акций утром в среду слабо растет. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,33% и составил 2331,56. Индекс РТС вырос на 0,33% и составил 891,65.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация вблизи 2300 пунктов. Рынок будет искать равновесие между поддержкой со стороны высоких цен на нефть и сдерживающим влиянием геополитики и макроэкономических рисков.
С четвертой попытки
Российский рынок акций завершил торги вторника уверенным ростом, обновив максимумы с начала июля. Индекс Мосбиржи три дня пытался преодолеть уровень 2300, и наконец ему это удалось. Впрочем, в течение торгов какая-либо динамика почти полностью отсутствовала: рынок открылся с гэпом вверх, а потом застыл без направленного движения.
Поддержку котировкам российских акций оказала нефть Brent, которая поднималась выше $87,5 за баррель, а в течение дня достигала отметки $90 за баррель. Однако дальнейший рост не задался, хотя рынок все же смог завершить день на позитивной ноте. Индекс поддержали локальные выкупы на просадках, особенно в бумагах «второго эшелона», а также финансовые результаты «Т-технологий» и Сбербанка.
Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 1,3%, завершив основную сессию на отметке 2323,82 пункта. Это стало максимумом по закрытию с 1 июля 2026 г. Индекс РТС прибавил 1,6%, достигнув уровня 888,69 пункта.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
ВТБ – 58,78 руб. (+4,64%),
«Северсталь» – 692,2 руб. (+4,09%),
Ozon – 3215,5 руб. (+3,53%),
Совкомбанк -10,63 руб. (+2.,41%).
Аутсайдерами дня стали
«Т-технологии»: сильный отчет за полугодие, но с помарками
Группа «Т-технологии» отчиталась за II квартал и первое полугодие по МСФО. Чистая выручка выросла за II квартал на 27% до 216,8 млрд руб., а операционная прибыль прибавила 25% год к году и достигла 52,1 млрд руб.
Отчет «Т-технологий» показал сильную операционную динамику, которая, однако, была омрачена снижением чистой прибыли (падение на 15% за квартал до 39,5 млрд руб.) из-за эффекта переоценки доли в «Яндексе».
Операционный отчет и подтверждение дивидендных планов делают «Т-технологии» привлекательной историей роста, отмечают аналитики. Однако инвесторам стоит разделять операционные успехи (высокая рентабельность капитала около 28%) и волатильность, связанную с переоценкой неоперационных активов. При этом сохраняются риски, связанные со снижением нормативов капитала и ухудшением качества кредитов в сегменте МСБ.
«Аэрофлот»: «операционка» лучше финансов
С начала 2026 г. «Аэрофлот» перевез 31,7 млн пассажиров, что на 0,1% больше в годовом выражении. При этом международные перевозки компании растут двузначными темпами (+20,8% за июль, +11,9% за семь месяцев), внутренние – падают (−6,1% и −3,5%). Компания сознательно перераспределяет мощности с коротких внутренних маршрутов на более доходные международные и дальнемагистральные.
Пассажирооборот за семь месяцев вырос на 4,8% при нулевом росте числа пассажиров – компания летает дальше и эффективнее. Рекордная загрузка кресел (92,5%) – один из лучших показателей в отрасли – говорит о высоком спросе и эффективном управлении флотом.
При этом финансовые результаты компании несколько хуже операционных. За первое полугодие «Аэрофлот» получил скорректированный убыток 1,5 млрд руб. против прибыли 15,8 млрд руб. годом ранее. Кроме того, процентные расходы за полугодие выросли на 5,1 млрд руб. на фоне роста кредитного портфеля.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня на бирже, как полагают аналитики, может вновь воцариться нерешительность. Цены на нефть около $90 за баррель и закрепление выше уровня 2300 по индексу выступают на стороне позитива.
Однако отсутствие свежих новостей с геополитического фронта, макроэкономический негатив и техническая перекупленность не дадут рынку продолжить уверенный рост.
Наиболее вероятным сценарием на среду является консолидация вблизи 2300 пунктов. Отметки 2350-2360 пунктов стали сопротивлением. Зона поддержки расположилась в районе 2250. В случае ухудшения новостного фона индекс может откатиться в район 2150-2200 пунктов.
Сегодня «Ростелеком» отчитается за II квартал. Советы директоров ММЦБ, «Хэдхантера» и «Озон фармацевтики» обсудят рекомендацию по выплате дивидендов.