Утренний звон по рынку акций 12 августа

Поддержку котировкам российских акций оказала нефть Brent, которая поднималась выше $87,5 за баррель, а в течение дня достигала отметки $90 за баррель. Однако дальнейший рост не задался, хотя рынок все же смог завершить день на позитивной ноте. Индекс поддержали локальные выкупы на просадках, особенно в бумагах «второго эшелона», а также финансовые результаты «Т-технологий» и Сбербанка.