ЦБ доработал реформу допуска ценных бумаг на рынок

Срок реализации преимущественного права акционеров на участие в допэмиссии сокращается с 45 календарных до 15 рабочих дней. По срокам рынок предлагал сразу несколько вариантов смягчения: дифференцировать срок в зависимости от типа инвестора – 15 рабочих дней для квалифицированных инвесторов при закрытой подписке и 30 дней для «неквалов» при публичных размещениях. Еще были идеи сократить срок до 3 рабочих дней, если цена размещения заранее не определена решением о размещении акций, и до 5 дней – если определена и раскрыта. Также предлагалось предусмотреть возможность закрыть размещение немедленно при отказе от преимущественного права всех 100% акционеров, а для случаев IPO – дать эмитенту право подвести итоги на следующий день после окончания срока, если не подано ни одного заявления. По всем пунктам ЦБ ответил одинаково: сокращенные сроки не могут быть общим правилом, поскольку не гарантируют акционерам ни надлежащего информирования, ни времени на сбор необходимой суммы для реализации права. А более гибкие сроки при желании эмитент всегда может закрепить в уставе.