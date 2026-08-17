Утренний звон по рынку акций 17 августа

Утренний звон по рынку акций 17 августаБиржа показала свою слабость
Российский рынок акций утром в понедельник продолжил уверенное снижение на фоне заявлений верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о скорых новых масштабных санкциях против России.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,39% и составил 2106,57. Индекс РТС упал на 1,39% и составил 784,93.
Базовый сценарий на сегодня – продолжение коррекционного снижения с высокой вероятностью консолидации вблизи психологически важного уровня 2100 пунктов.
Без шансов на рост
Российский рынок акций завершил прошедшую торговую неделю мощным падением. Индекс Мосбиржи снизился на 4,29%, закрывшись на отметке 2136,35 пункта – это самое сильное дневное падение с сентября 2022 г. Долларовый индекс РТС упал еще сильнее – на 5,13% до 796,02 пункта, обновив минимум с 17 июля.
Спусковым крючком для распродажи послужили заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в отношении конфликта на Украине. Эти сигналы разрушили надежды на прогресс в переговорах, которые поддерживали рынок в предыдущие недели.
Помимо геополитики, рынок ощущал давление со стороны продолжающегося ослабления рубля (курс доллара ЦБ вырос до 84,54 руб.) и сохраняющейся неопределенности по поводу будущего ключевой ставки и новых санкций.
Среди растущих бумаг можно выделить лишь бумаги «Диасофта», которые на хороших корпоративных новостях всю неделю торговались против рынка и завершили пятницу на подъеме – 1291 руб. (+4,62%).
Аутсайдерами дня стали
ГК «Самолет» – 349,6 руб. (-8,19%),
«Русал» – 24,65 руб. (-7,07%),
АФК «Система» – 8,25 руб. (-6,79%),
VK – 138,55 руб. (-6,45%),
«Новатэк» – 927,2 руб. (-5,46%).
«Хэдхантер» послал сильный сигнал рынку
На таком мрачноватом фоне в пятницу вышло несколько интересных полугодовых релизов российских компаний. Отчет «Хэдхантера» за II квартал показал выручку на уровне прошлого года, однако чистая прибыль и рентабельность немного выросли. При этом совет директоров рекомендовал выплатить 200 руб. на акцию по итогам первого полугодия. Это решение аналитики расценили как позитивный, хотя и неоднозначный сигнал.
На выплату планируется направить около 116% скорректированной чистой прибыли, приходящейся на акционеров. Формально это превышает рамки дивидендной политики (60–100% скорректированной чистой прибыли). Такая щедрость стала возможной благодаря тому, что компания продолжает агрессивно выкупать свои акции с рынка (buyback на 15 млрд руб.), что создает дополнительную ценность для оставшихся акционеров.
Компания, по сути, возвращает акционерам всю заработанную прибыль и даже часть накопленных резервов, демонстрируя уверенность в своей бизнес-модели и денежном потоке. Это, отмечают аналитики, подчеркивает статус «Хэдхантера» как дивидендной фишки в российском IT-секторе.
«Делимобиль» показал смешанный отчет
Отчет «Делимобиля» («Каршеринг Руссия») за первое полугодие представил неоднозначную картину. С одной стороны, компания демонстрирует признаки улучшения операционной эффективности (число проданных минут в расчете на автомобиль выросло на 51% в I квартале и на 34% во II), с другой – продолжает нести убытки на фоне сокращающейся выручки (7,55 млрд руб. -9% за II квартал в годовом выражении).
Компания, как отмечают аналитики, демонстрирует явный прогресс в управлении операционной эффективностью и затратами, что видно по росту утилизации автопарка и улучшению денежного потока. Однако макроэкономические условия (падение рынка, рост цен на топливо) и высокая долговая нагрузка не позволяют ей переломить тренд падения выручки и выйти в прибыль. Менеджмент рассчитывает достичь этой цели во втором полугодии, но для реализации этого плана потребуется дальнейшее совершенствование бизнес-модели и контроль над расходами.
Совкомбанк: фундаментальное восстановление бизнеса
Чистая прибыль ПАО «Совкомбанк» по МФСО за первые шесть месяцев выросла в 2,6 раза год к году и достигла отметки в 45,3 млрд руб. Чистый процентный доход банк нарастил на 70,4% – до 124,7 млрд руб. Чистая процентная маржа (NIM) увеличилась до 7,2% с 4,5% годом ранее.
Отчет Совкомбанка за первое полугодие стал сильным и позитивным сигналом для акционеров, отмечают аналитики. Результаты превзошли ожидания рынка, что подтверждает эффективность стратегии банка в условиях смягчения денежно-кредитной политики.
При этом менеджмент подает четкие сигналы о намерении использовать созданный запас капитала для повышения акционерной стоимости через buyback, M&A и органический рост.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня на рынке возможно продолжение коррекционного снижения с высокой вероятностью консолидации вблизи психологически важного уровня 2100 пунктов.
На стороне негатива геополитика и желание зафиксировать прибыль после роста начала месяца. Оптимисты рассчитывают на высокие цены на нефть и потенциальный выкуп просадок. Инфляционная картина пока также располагает ЦБ к снижению ставки. При этом слабый рубль с одной стороны является для рынка в целом негативным фактором, но с другой поддерживает бумаги нефтяных тяжеловесов.
Пробой поддержки 2100–2120 пунктов может открыть дорогу к следующим уровням – 2050 и даже к минимуму текущего года в районе 1898 пунктов. Для начала восстановления индексу необходимо закрепиться выше сопротивления в районе 2200–2215 пунктов.