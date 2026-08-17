Утренний звон по рынку акций 17 августа

Компания, как отмечают аналитики, демонстрирует явный прогресс в управлении операционной эффективностью и затратами, что видно по росту утилизации автопарка и улучшению денежного потока. Однако макроэкономические условия (падение рынка, рост цен на топливо) и высокая долговая нагрузка не позволяют ей переломить тренд падения выручки и выйти в прибыль. Менеджмент рассчитывает достичь этой цели во втором полугодии, но для реализации этого плана потребуется дальнейшее совершенствование бизнес-модели и контроль над расходами.