Утренний звон по рынку акций 20 августа

Отчет «Русала» за первое полугодие можно признать уверенно позитивным – компания вышла из убыточной зоны и значительно улучшила все ключевые финансовые метрики. Убыток в $87 млн годом ранее конвертировался в прибыль в $419 млн. Прибыль до налогообложения увеличилась в четыре раза и достигла $500 млн. Главным драйвером стал рост мировых цен на алюминий, а производственные показатели компании оказались лучше средних по отрасли.