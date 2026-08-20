Утренний звон по рынку акций 20 августа

Утренний звон по рынку акций 20 августаБиржа не может найти направление для движения
Российский рынок акций утром в четверг перешел к падению. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,10% и составил 2170,19. Индекс РТС снизился на 0,10% и составил 803,08.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация в диапазоне 2100–2200 пунктов с возможностью тестирования отметок 2200–2240 пунктов.
Без руля и ветрил
Торги 19 августа рынок завершил ростом второй день подряд, хотя динамика цен в течение дня была неоднозначной. Индекс Мосбиржи вырос на 1,13% до 2172,38 пункта, а индекс РТС прибавил 1,17%, закрывшись на уровне 803,89 пункта.
Утренняя сессия началась с уверенного роста, который поддержали два фактора: высокие цены на нефть (Brent дорожает четвертую сессию подряд и к вечеру превысил $92 за баррель) и рост цен на драгметаллы (золото росло почти на 3% к отметке $4600 за унцию).
Но к середине дня рынок растерял большую часть утреннего повышения. Индекс, поднимавшийся выше 2175 пунктов, скорректировался в районе 2140 пунктов. Одной из главных причин стало отсутствие новых поводов для покупок на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности.
К вечеру рынок вновь вышел в уверенный плюс. Сыграли роль заявления президента Владимира Путина на заседании Госсовета по экономическим вопросам и дезинфляционные новости от Росстата и ЦБ. В частности, публикация данных о снижении годового показателя инфляционных ожиданий поддержала надежды на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в сентябре.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
«Группа Астра» – 205,95 руб. (+6,68%),
«Норникель» – 122,38 руб. (+4,53%),
ММК – 21,33 руб. (+4,51%),
«Полюс» – 21,33 руб. (+4,51%),
«Северсталь» – 651 руб. (+3,01%).
Среди аутсайдеров были
МКБ – 13,07 руб. (-8.56%),
префы «Сургутнефтегаза» – 41,12 руб. (-1,98%),
«Алроса» – 19,53 руб. (-1,41%).
«Русал»: сильный отчет и серьезные вызовы
Отчет «Русала» за первое полугодие можно признать уверенно позитивным – компания вышла из убыточной зоны и значительно улучшила все ключевые финансовые метрики. Убыток в $87 млн годом ранее конвертировался в прибыль в $419 млн. Прибыль до налогообложения увеличилась в четыре раза и достигла $500 млн. Главным драйвером стал рост мировых цен на алюминий, а производственные показатели компании оказались лучше средних по отрасли.
В то же время, отмечают аналитики, перед «Русалом» остаются серьезные вызовы: падение премии к биржевой цене на алюминий, подорожание электроэнергии, курсовые убытки и двукратное сокращение операционного денежного потока.
Выбранная стратегия – сокращение капитальных вложений при сохранении текущих мощностей – позволяет укрепить краткосрочную устойчивость, но в среднесрочной перспективе может ограничить возможности для роста. Инвесторам стоит внимательно следить за динамикой цен на алюминий, курсом рубля и доступом компании к внешнему финансированию.
«Циан» нарастил прибыль вдвое
Отчет «Циана» за II квартал и первое полугодие можно назвать сильным и превысившим ожидания рынка.
Рост выручки ускорился – с 17,9% в I квартале до 22,8% во II. EBITDA росла почти втрое быстрее выручки (68% против 20% за полугодие). Рентабельность оказалась значительно выше прогноза – 32,7% за полугодие против целевых 30%. Аналитики также выделяют диверсификацию доходов: рост произошел по всем ключевым направлениям (объявления, лидогенерация, реклама).
Однако нельзя не отметить снижение выручки в транзакционном бизнесе («Ипотечный маркетплейс» и SmartDeal) на фоне непростой ситуации на ипотечном рынке. Выросли расходы на персонал на фоне пересмотра компенсаций сотрудников с учетом рыночной динамики вознаграждения.
В целом компания, указывают эксперты, демонстрирует устойчивый рост даже в условиях охлаждения рынка недвижимости, успешно монетизирует свою аудиторию и повышает операционную эффективность. Подтверждение прогноза роста бизнеса и активная дивидендная политика добавляют отчету дополнительную привлекательность.
Что день грядущий нам готовит?
Несмотря на двухдневный рост, рынок, по оценкам многих аналитиков, остается безыдейным и движется, что называется, вслепую. Вот и сегодня на торгах скорее вероятна консолидация в рамках диапазона 2100–2240 пунктов с сохранением слабого восходящего импульса, поддержанного сырьевыми ценами.
При этом отсутствие геополитической конкретики сдерживает более активный рост. Как полагают некоторые эксперты, рынок остается на 100% новостным, и любое позитивное заявление может резко изменить картину, но пока его нет.
На стороне позитива дорогая нефть и слабый рубль, инфляционная картина пока остается неплохой, но уже через неделю она может измениться с учетом роста цен на топливо. В целом рынок рынок продолжает торговаться ниже сильного сопротивления, и для уверенного движения выше 2200 пунктов требуется новый позитивный импульс.
Из корпоративных историй сегодня ждем полугодовые отчеты «Фосагро» и «Европлана».