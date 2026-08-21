Утренний звон по рынку акций 21 августа

Утренний звон по рынку акций 21 августаГеополитика расстроила биржу
Российский рынок акций утром в пятницу слабо растет после вчерашних продаж.
По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,19% и составил 2125,54. Индекс РТС вырос на 0,19% и составил 803,31.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация вблизи уровня 2100–2120 пунктов с сохранением высокого уровня волатильности. Главной задачей для рынка станет удержание психологически важной отметки в районе 2100 пунктов.
Распродажа на геополитике
20 августа российский рынок акций завершил уверенным снижением. Несмотря на утренний подъем и дорогую нефть, главным драйвером дня стал геополитический негатив, развернувший настроения инвесторов.
Индекс Мосбиржи упал на 2,34% до 2121,53 пункта, тогда как индекс РТС, благодаря укреплению рубля, потерял лишь 0,26% и закрылся на уровне 801,79 пункта.
День начался с умеренного оптимизма: утром индекс даже поднимался к отметке 2190 пунктов, чему способствовали рост цены Brent выше $93 за баррель и позитивные данные по инфляции. Однако к вечеру настроения кардинально изменились.
Главной причиной обвала стали комментарии российских официальных лиц, которые развеяли надежды на скорый прогресс в переговорах по украинской проблематике.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точных дат визита американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера в Москву пока нет, а предпосылок для оптимизма в отношении мирного урегулирования сейчас не существует.
Торги четверга, отмечают аналитики, показали, насколько российский рынок уязвим перед информационной повесткой. Любая позитивная новость может стать мощным драйвером роста, но ее отсутствие или, как в этот день, негативные комментарии моментально провоцируют распродажи.
По итогагм дня к условным лидерам роста среди относительно ликвидных бумаг можно отнести Совкомбанк – 10,26 руб. (+0.54%) и Ozon – 2979 руб. (+0,22%).
Среди аутсайдеров были
«Европлан» отчитался об успешном «сборе урожая»
Отчет «Европлана» за первое полугодие показал неоднозначную, но в целом позитивную картину. Компания продемонстрировала уверенный рост операционных показателей и кратный рост чистой прибыли, хотя и на фоне сжатия ключевых финансовых метрик и сокращения лизингового портфеля.
Чистая прибыль составила 4,3 млрд руб., что на 129% больше, чем за первые шесть месяцев 2025 г. При этом лизинговый портфель составил 139,5 млрд руб., что на 17% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Менеджмент «Европлана», отмечают аналитики, успешно справляется с задачей «сбора урожая» с существующего лизингового портфеля, повышая его качество и эффективность. При этом генеральный директор компании Илья Ноготков заявил о нацеленности на «возобновление роста лизингового портфеля со значимой процентной маржой».
Однако для устойчивого долгосрочного роста «Европлану» необходимо переломить тренд на сокращение портфеля и процентного дохода во втором полугодии.
«Татнефть» выплатит дивиденды за полгода
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 32,88 руб. на акцию как по обыкновенным, так и по привилегированным бумагам. Окончательное решение утвердит внеочередное общее собрание акционеров 23 сентября, а реестр акционеров закроется 13 октября.
При этом решение СД принято без опубликованной отчетности по МСФО. Если она окажется существенно хуже данных РСБУ, это может создать формальный дисбаланс, хотя дивидендная политика допускает выплаты, исходя из большего из двух показателей чистой прибыли – по РСБУ или МСФО.
«Татнефть» подтверждает статус одной из самых надежных «дивидендных историй» на российском рынке, отмечают аналитики. Решение о выплате – это логичное и ожидаемое следствие сильных операционных результатов первого полугодия. Компания последовательно следует своей дивидендной политике, направляя акционерам 50% прибыли, и обеспечивает акционерам двузначную дивидендную доходность в годовом выражении.
Что день грядущий нам готовит?
В пятницу на рынке может продолжиться консолидация в диапазоне 2080-2200 пунктов по индексу с сохранением давления со стороны геополитических факторов, почти полностью скомпенсировавших рост начала недели.
Геополитическая неопределенность остается главным негативным драйвером, который может спровоцировать остаточные продажи накануне выходных. На стороне позитива цены на нефть, которые на неделе выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке и заявлений Трампа об экономической изоляции Ирана. Фьючерсы сохраняют потенциал для преодоления июльского максимума $95 за баррель Brent.
Сегодня полугодовые отчеты представят «Банк Санкт-Петербург», «Ренессанс Страхование» и «Смарттехгрупп» (CarMoney). Совет директоров «Черкизово» обсудит рекомендацию по дивидендам за первое полугодие 2026 г.