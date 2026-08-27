Утренний звон по рынку акций 27 августа

Утренний звон по рынку акций 27 августаБиржа осталась без позитивных идей
Российский рынок акций утром в четверг торгуется на фоне умеренного падения. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,52% и составил 2060,59. Индекс РТС снизился на 0,52% и составил 770,19.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация в диапазоне 2050–2100 пунктов с попытками стабилизации после падения предыдущих дней.
Мост перевернулся в воздухе и упал на прежнее место
Рынок акций завершил торги среды снижением, полностью нивелировав оптимизм предыдущего дня. Индекс Мосбиржи упал на 2,2% до 2071,3 пункта, а индекс РТС – на 2% до 774,19 пункта. Но, по сути, индекс просто вернулся к тому уровню, с которого во вторник совершил скачок на новостях о прилете в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
Однако директор улетел обратно, а разочарование от несбывшихся надежд осталось. Выяснилось, что, скорее всего, визит главного разведчика носил «рутинный» характер и не был связан с возобновлением переговорного процесса по украинскому урегулированию. Об этом прямо заявил президент США Трамп, а в Кремле опровергли слухи о встрече Рэтклиффа с Путиным.
Дополнительным негативным фактором стало существенное падение цен на нефть третий день подряд. Ключевая причина резкого снижения рынка – прогресс в переговорах по открытию Ормузского пролива для судоходства, что сняло часть опасений по поводу перебоев с поставкам.
В ходе вчерашних торгов нефть Brent опускалась ниже $86 за баррель, хотя к вечеру отскочила до $89. Тем не менее падение нефтяных котировок оказало прямое давление на весь российский фондовый рынок.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг можно выделить лишь «Группу Астра» – 213,45 руб. (+0,54%). Неплохо выросли также «Дом.РФ» – 2159,2 руб. (+1,42%) и «Сегежа» – 0,61 руб. (+1,41%).
В аутсайдерах оказались
Мосбиржа: структурное замедление как главная угроза
В среду Мосбиржа опубликовала отчетность за первое полугодие. Аналитики оценили отчет как умеренно-позитивный. Биржа продемонстрировала устойчивый рост комиссионных доходов (+20,7% за полугодие) и успешно компенсировала падение процентной маржи за счет операционной активности на срочном и долговом рынках. Отсутствие долга и высокая дивидендная база остаются ключевыми конкурентными преимуществами.
Главный риск – структурное замедление: если снижение ключевой ставки продолжится, процентные доходы будут сжиматься дальше и бирже потребуется еще более агрессивный рост комиссионных доходов для поддержания прибыли. Рынок акций также вызывает беспокойство – его падение на 27% отражает смену инвестпредпочтений, и восстановление может занять время.
«Группа Астра»: впечатляющий перелом негатива
Отчетность за полугодие опубликовала «Группа Астра». I квартал был слабым – убыток 752 млн руб. на фоне падения выручки на 15%. Однако во II квартале произошло мощное ускорение: выручка взлетела на 47% до 5,1 млрд руб., отгрузки – на 42% до 5,4 млрд руб. Это полностью переломило ситуацию за полугодие, выведя компанию в уверенный плюс.
При этом «Группа Астра» последовательно замедляет темпы роста операционных расходов – с 54% год назад до всего 10% во II квартале 2026 года. Именно опережающий рост выручки (+47%) относительно расходов (+10%) обеспечил взрывной рост скорректированной чистой прибыли (+96%)
Аналитики оценили отчет как сильный, особенно с учетом контраста между кварталами. Компания продемонстрировала впечатляющую способность переломить негативный тренд I квартала и выйти на траекторию двузначного роста.
Главный риск – выполнение амбициозного годового прогноза (+40% чистой прибыли). Сезонность работает на «Группу Астра» (исторически 70% отгрузок приходится на второе полугодие), но для достижения цели потребуется беспрецедентно сильно пройти период с июля по декабрь.
«Черкизово» показала силу
Отчет группы «Черкизово» за первое полугодие продемонстрировал уверенное финансовое восстановление бизнеса. Несмотря на скромный рост выручки, ключевые показатели прибыльности кратно выросли.
Аналитики оценили отчет компаний как сильный, отметили уверенный рост прибыльности благодаря снижению долговой нагрузки и контролю над затратами на фоне умеренного увеличения выручки. Хорошая динамика финансовых показателей подкреплена дивидендной рекомендацией (СД рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 120,19 руб. на акцию), что делает отчет позитивным сигналом для акционеров.
Однако стоит учитывать, что столь существенный рост показателей достигнут во многом за счет эффекта низкой базы прошлого года и дальнейшее сохранение таких темпов может быть затруднительным.
Что день грядущий нам готовит?
Как полагают большинство аналитиков, рынок продолжит находиться под давлением разочарования от геополитики, однако данные по инфляции и корпоративные отчеты могут оказать ценам локальную поддержку. На стороне негатива играют котировки нефти, оказывая прямое влияние на акции российских экспортеров.
Ключевым уровнем для наблюдения остается отметка 2100 пунктов: возврат выше может стать сигналом к краткосрочному восстановлению, а закрепление ниже открывает дорогу к тестированию 2000 пунктов.
Сегодня ждем финансовые результаты по МСФО за первое полугодие «Софтлайна», «Фикс прайса» и «ВУШ холдинга». Сильные отчеты могут стать локальными драйверами роста для отдельных бумаг.