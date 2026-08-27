Утренний звон по рынку акций 27 августа

Рынок акций завершил торги среды снижением, полностью нивелировав оптимизм предыдущего дня. Индекс Мосбиржи упал на 2,2% до 2071,3 пункта, а индекс РТС – на 2% до 774,19 пункта. Но, по сути, индекс просто вернулся к тому уровню, с которого во вторник совершил скачок на новостях о прилете в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.