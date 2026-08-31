Утренний звон по рынку акций 31 августа

Утренний звон по рынку акций 31 августаБиржа готовится к дальнейшему росту
Российский рынок акций утром в понедельник уверенно растет. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,98% и составил 2135,60. Индекс РТС вырос на 0,98% и составил 785,93.
Базовый сценарий на сегодня – продолжение умеренного роста после сильной пятничной сессии.
Отчетности порадовали инвесторов
28 августа рынок акций завершил торги ростом, показав в течение дня волатильную, но в целом позитивную динамику. Индекс Мосбиржи вырос на 1,03% до 2114,93 пункта, а индекс РТС прибавил 1,45%, закрывшись на 778,32 пункта.
Главным катализатором роста стала публикация финансовых результатов крупных российских компаний за первое полугодие, которые превзошли ожидания рынка. В первую очередь это касается гигантов нефтегазового сектора. Например, хорошая отчетность «Лукойла» стала мощным драйвером для роста его акций, которые прибавили более 6% и потянули за собой весь рынок. Ослабление рубля также традиционно сыграло на руку экспортно-ориентированным компаниям, составляющим основу индекса Мосбиржи.
При этом отсутствие конкретного прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта оставалось главной «головной болью» для инвесторов. Накануне выходных многие воздерживались от покупок или фиксировали прибыль, опасаясь негативного развития событий.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг были
«Лукойл» – 4571 руб. (+6,07%),
«Юнипро» – 1 руб. (+4,98%),
«Сегежа» – 0,66 руб (+4,78%),
«Магнит» – 1564,5 руб. (+4,58%),
«Газпром нефть» – 497,8 руб. (+3,47%).
В аутсайдерах оказались
ВТБ выдал ударный июль
Отчетность ВТБ по МСФО за семь месяцев показала уверенное восстановление бизнеса во II квартале, хотя итоговая чистая прибыль за период все еще уступает прошлогоднему рекорду.
Если по итогам первого полугодия чистая прибыль снижалась на 19,8% (до 225,2 млрд руб.), то с учетом июля годовое отставание сократилось до 12,7% благодаря рекордному месячному результату.
Аналитики оценили отчетность банковской группы позитивно, особенно с учетом июльского рывка. Ключевой сигнал – восстановление чистой процентной маржи до 2,6–2,7% и уверенный рост операционных доходов. Менеджмент сохраняет цель заработать 600 млрд руб. чистой прибыли в 2026 г., что подразумевает необходимость получить около 334 млрд руб. за оставшиеся 5 месяцев. Это амбициозная, но достижимая задача при сохранении текущих темпов роста.
«Лукойл» опубликовал сильный отчет за полугодие
Отчетность «Лукойла» по МСФО за первое полугодие продемонстрировала значительный рост ключевых финансовых показателей и превзошла ожидания аналитиков по чистой прибыли и EBITDA. Повышение чистой прибыли в 1,5 раза до 430,9 млрд руб. было обусловлено ростом выручки и маржинальности, эффективным контролем затрат и эффектом высокой ключевой ставки.
Результаты полугодия – это уверенный шаг к восстановлению после убыточного 2025 года (1,06 трлн руб. убытка по МСФО из-за списания активов), отмечают аналитики. Компания демонстрирует высокую операционную эффективность и умение генерировать прибыль в текущих условиях.
Учитывая сильные финансовые показатели и традиционно высокую дивидендную политику «Лукойла», результаты полугодия закладывают хорошую основу для щедрых дивидендных выплат по итогам 2026 г. Аналитики уже оценивают потенциальную годовую дивидендную доходность на уровне 15–16%. Окончательный размер дивидендов будет зависеть от результатов работы в последние шесть месяце года.
«Газпром» потерял прибыль из-за финансов
Отчет «Газпрома» за первое полугодие показал смешанную, но в целом улучшающуюся картину: операционная эффективность растет, но чистая прибыль снижается из-за разовых финансовых эффектов.
Рост выручки и EBITDA (1,977 трлн руб., +28% в годовом выражении), а также повышение в 2,2 раза свободного денежного потока были обеспечены увеличением экспорта и внутренних цен, ростом цен на энергоносители, а также снижением операционных расходов и капзатрат. При этом снижение чистой прибыли на 12% произошло не из-за ухудшения операционной деятельности, а из-за финансовых и внереализационных факторов.
«Газпром» продемонстрировал реальное улучшение операционных показателей на фоне благоприятной конъюнктуры. Но, как отмечают аналитики, инвесторам, ориентированным на дивиденды, стоит сохранять осторожность – компания, скорее всего, пока не готова возвращаться к выплатам. Бумаги больше интересны как ставка на рост котировок при сохранении высоких цен на энергоносители, чем как дивидендная история.
Что день грядущий нам готовит?
Утренние торги на Мосбирже начались с уверенного повышения, поддержанного корпоративной отчетностью и дорогой нефтью. Основной целью движения является зона сопротивления в районе 2150 пунктов по индексу. Котировки Brent активно дорожают с утра, превысив $90 за баррель, что оказывает прямую поддержку акциям сырьевых экспортеров и индексу в целом.
Наиболее вероятным сценарием на сегодня является волатильная торговля на фоне роста к зоне 2150 пунктов. Рынок продолжит отыгрывать позитивные новости, однако подход к зоне сильного сопротивления в районе 2123-2164 пунктов и сохраняющаяся неопределенность в геополитике могут спровоцировать фиксацию прибыли и новую консолидацию.
Сегодня отчетности за полугодие представят «Глоракс», «Аренадата», «Промомед» и другие компании. Совет директоров B2B-РТ рассмотрит вопрос о дивидендах.