Утренний звон по рынку акций 31 августа

Рост выручки и EBITDA (1,977 трлн руб., +28% в годовом выражении), а также повышение в 2,2 раза свободного денежного потока были обеспечены увеличением экспорта и внутренних цен, ростом цен на энергоносители, а также снижением операционных расходов и капзатрат. При этом снижение чистой прибыли на 12% произошло не из-за ухудшения операционной деятельности, а из-за финансовых и внереализационных факторов.