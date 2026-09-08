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Главная / Инвестиции /

Утренний звон по рынку акций 8 сентября

Индекс пытается добраться до отметки 2300
Александр Яковлев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский рынок акций утром во вторник слабо растет. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,17% и составил 2269,53. Индекс РТС вырос на 0,17% и составил 829,50.

Базовый сценарий на сегодня – консолидация вблизи достигнутых максимумов с попыткой пробоя годового нисходящего тренда.

Надежды трейдеров питают

7 сентября рынок акций завершил торги умеренным ростом, полностью отыграв утреннюю просадку. Индекс Мосбиржи вырос на 0,54% до 2265,65 пункта, индекс РТС прибавил 1,00%, закрывшись на отметке 828,08 пункта.

Торги начались с незначительного падения, с утра индекс снижался на 0,8%. Основной причиной стала фиксация прибыли игроками по факту завершившихся российско-американских переговоров, которые не принесли конкретных договоренностей. Инвесторы заняли осторожную позицию, ожидая более ясных геополитических сигналов.

К середине дня рынок начал восстанавливаться и в итоге закрылся в плюсе. Несмотря на отсутствие прорыва на переговорном треке, состоявшийся диалог получил высокую оценку в Кремле (его назвали «конструктивным и доверительным»), а спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о «большом прогрессе». Это сохранило у инвесторов надежды на дальнейший прогресс в переговорном процессе.

Существенную поддержку рынку оказало возобновившееся ралли нефтяных котировок, подтолкнувшее Brent выше $97,5 за баррель. Причиной стала новая эскалация конфликта между США и Ираном в Ормузском проливе, усилившая опасения за безопасность поставок.

В лидерах среди относительно ликвидных бумаг были

Среди аутсайдеров оказались

«Евротранс»: пришла беда – открывай ворота

«Евротранс» допустил фактический дефолт по всем выпускам биржевых и «зеленых» бондов. Это, как отмечают аналитики, крупнейший корпоративный дефолт на российском долговом рынке за последние годы. 7 сентября также стало известно, что по подозрению в хищении моторного топлива задержаны основной акционер и председатель совета директоров «Евротранса» Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров. Теперь перед компанией стоит жесткий выбор между банкротством, продажей активов или попыткой реструктуризации.

Основной владелец «Евротранса» задержан по делу о хищении топлива у МВД

Бизнес / ТЭК

Как отмечают аналитики, наиболее вероятным вариантом дальнейшего развития событий является банкротство и ликвидация компании. Это самый мрачный сценарий, но на данный момент именно к нему, похоже, стоит готовиться владельцам ценных бумаг «Евротранса».

Самый «приятный» вариант – продажа бизнеса. Этот сценарий рассматривается как лучший исход для компании в сложившейся ситуации. Учитывая масштаб сети (более 50 заправок в столичном регионе), вполне возможен интерес к покупке со стороны крупных нефтяных компаний или других топливных операторов. Впрочем, эксперты оценивают вероятность такого сценария, как среднюю.

«Евротранс» также может попытаться договориться с кредиторами о реструктуризации. Суть ее в том что компания предлагает держателям облигаций «стрижку» – списание части долга, обмен бумаг на новые с более поздним сроком погашения или конвертацию долга в акции.

Однако этот сценарий крайне сложен в реализации. Переговоры с кредиторами оказались под угрозой срыва из-за параллельных судебных разбирательств с банком «Россия» и Сбербанком. Кроме того, доверие инвесторов к компании сильно подорвано серией технических дефолтов и неисполнением оферт по «народным» облигациям. Задержание топ-менеджеров также явно не добавляет оптимизма надеющимся на реструктуризацию.

В случае банкротства собственники ценных бумаг находятся в конце очереди кредиторов (после банков и государства) и в реальности могут не получить ничего.

Что день грядущий нам готовит

Сегодня рынок может продолжить консолидацию с попытками роста. Геополитический оптимизм остается главным драйвером для индекса. Нефть Brent утром подходит к $99, это оказывает прямую поддержку акциям российских экспортеров.

Индекс Мосбиржи на этом фоне обновил максимумы с середины августа и вплотную подошел к годовой линии сопротивления на отметке 2270 пунктов. Закрепление выше этого уровня может открыть дорогу к 2336–2402 пунктам.

Однако техника также играет и на стороне негатива. За последние шесть сессий индекс вырос более чем на 7%, и индикатор RSI ушел в зону перекупленности. Многие спекулянты ожидают логичного технического отката, что может сдерживать рост.

Ключевым событием недели станет заседание Банка России 11 сентября. Большинство аналитиков ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 14%, однако в случае неожиданного снижения рынок может получить импульс к росту выше 2300 пунктов. При сохранении ставки неизменной и жестком сигнале от регулятора индекс может по итогам недели скорректироваться к 2210-2250 пунктам.

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