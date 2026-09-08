Утренний звон по рынку акций 8 сентября

«Евротранс» допустил фактический дефолт по всем выпускам биржевых и «зеленых» бондов. Это, как отмечают аналитики, крупнейший корпоративный дефолт на российском долговом рынке за последние годы. 7 сентября также стало известно, что по подозрению в хищении моторного топлива задержаны основной акционер и председатель совета директоров «Евротранса» Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров. Теперь перед компанией стоит жесткий выбор между банкротством, продажей активов или попыткой реструктуризации.