Уиткофф заявил о прогрессе после переговоров в Москве и Киеве

По словам его словам, во время посещения Киева к американским переговорщикам присоединились делегации из Великобритании, Франции и Германии для совместной работы над выработкой дипломатического решения конфликта. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп прилагает все усилия для достижения мира.