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Уиткофф заявил о прогрессе после переговоров в Москве и Киеве

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

В урегулировании украинского конфликта получилось добиться прогресса после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москве и Киеве. Об этом Уиткофф сообщил на своей странице в X.

«Был достигнут значительный прогресс, включая согласование дополнительных трехсторонних встреч», – написал он.

По словам его словам, во время посещения Киева к американским переговорщикам присоединились делегации из Великобритании, Франции и Германии для совместной работы над выработкой дипломатического решения конфликта. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп прилагает все усилия для достижения мира.

5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились в Москве с Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. 

6 сентября американские переговорщики встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Газета Berliner Zeitung обратила внимание, что их поездка прошла на фоне ухудшения настроений в столице и росте проблем Зеленского.

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