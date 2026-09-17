Утренний звон по рынку акций 17 сентября

При этом OIBDA компании сейчас растет двузначными темпами (+16,3% во II квартале 2026 г.). Если этот тренд сохранится, уровень в 20% OIBDA позволит увеличивать выплаты вместе с ростом бизнеса. Проще говоря, сейчас 70 млрд руб. – это пол, а не потолок. Однако для этого нужен устойчивый положительный FCF, которого сейчас нет.