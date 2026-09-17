Утренний звон по рынку акций 17 сентября

Утренний звон по рынку акций 17 сентябряГеополитика вновь разочаровала инвесторов
Российский рынок акций в четверг открылся снижением, отыгрывая падение нефтяных цен и сохраняющиеся геополитические риски. По состоянию на 9:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,02% и составил 2261,54. Индекс РТС снизился на 1,02% и составил 846,39.
Базовый сценарий на сегодня – продолжение коррекционного отката с попыткой удержаться вблизи уровня 2270 пунктов по индексу.
Биржа впала в пессимизм
Российский рынок акций завершил среду уверенным снижением. Индекс Мосбиржи опустился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,24% и составил 2284,84. Индекс РТС снизился на 2,16% и достиг 855,11.
Рынок открылся небольшим падением на фоне фиксации прибыли после роста предыдущих дней. Однако после полудня геополитический негатив привел к активизации снижения, отмечают аналитики.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что перспектива политико-дипломатического решения по Украине не ближе, чем она была несколько месяцев назад. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не питает больших иллюзий насчет переговоров, хотя и готова к двухсторонним и трехсторонним форматам.
Все это в совокупности вызвало цепную реакцию продаж, особенно в бумагах, которые заметно выросли на прошедшей неделе: прежде всего в нефтегазовом секторе и втором эшелоне.
Вышедшие вечером инфляционные данные от Росстата хотя и выглядели позитивно, не смогли переломить негатив, так как рынок понимает их сезонную природу. В результате индекс не только не удержался у отметки 2360 пунктов, но и откатился ниже 2300 пунктов.
Лучше рынка смотрелись разве что бумаги Ozon – 2715,5 руб. (+1,51%).
В аутсайдерах оказались
МТС изменила дивидендную политику: рынок недоволен
Совет директоров МТС решил направлять акционерам до 20% годового показателя OIBDA. На дивиденды МТС планирует отчислять 70% общей суммы возврата средств акционерам, то есть до 14% OIBDA. Еще 30% компания намерена использовать для выкупа собственных акций.
Акции МТС после появления этой новости падали на 7%. Причина проста: рынок ждал более щедрых условий, а получил переупаковку прежнего уровня выплат с менее прозрачной формулой.
Ключевой нюанс – в математике. Если при старой политике акционер получал 35 руб. деньгами, то теперь – 24–25 руб. деньгами (70% от 70 млрд руб.), а около 21 млрд руб. будут пущены на байбэк (30%). То есть денежный дивиденд сокращается на 30%, а компенсация переносится в форму обратного выкупа.
Решение компании противоречиво и скорее негативно для текущих акционеров, солидарны аналитики. Для дивидендных инвесторов это шаг назад: денежный дивиденд сокращается на 30%, а байбэк не заменяет его полностью.
Для долгосрочных инвесторов это ставка на рост OIBDA и снижение ключевой ставки. Если ставка пойдет вниз, долговая нагрузка станет управляемой, а FCF – положительным.
Для АФК «Система» (владеет 42% МТС) новая политика выгодна: она обеспечивает предсказуемый приток 70 млрд руб. в год для обслуживания собственного долга.
При этом OIBDA компании сейчас растет двузначными темпами (+16,3% во II квартале 2026 г.). Если этот тренд сохранится, уровень в 20% OIBDA позволит увеличивать выплаты вместе с ростом бизнеса. Проще говоря, сейчас 70 млрд руб. – это пол, а не потолок. Однако для этого нужен устойчивый положительный FCF, которого сейчас нет.
В итоге главные вопросы – какова будет реальная структура выплат и что станет с выкупленными акциями. Ответы на них совет директоров даст в январе 2027 г. при первой рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2026 г.
Финансовый директор компании Алексей Катунин сообщил, что компания планирует выплатить дивиденды в январе без байбэка. Но в любом случае сейчас акции МТС являются производной от изменения ключевой ставки, а не надежной дивидендной историей, отмечают аналитики.
Что день грядущий нам готовит
Геополитическое разочарование сегодня остается главным драйвером рынка, полагают эксперты. Ранее палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России, который теперь ляжет на подпись Трампу. Это усиливает неопределенность для нефтяного сектора.
Brent откатилась от локальных пиков в районе $110 за баррель к $102,5–105 на фоне новостей о частичном запуске поврежденного нефтепровода в Саудовской Аравии. Это также лишает российский рынок ключевой поддержки.
В итоге наиболее вероятным сценарием сегодня является продолжение сползания в сторону 2230–2260 пунктов с попытками удержаться выше 2270. Рынок остается «новостным»: без конкретных сигналов о прогрессе в переговорах по Украине давление на цены сохранится. Экспирация квартальных фьючерсов на индексы и валюту добавляет волатильности.
Собрания акционеров по дивидендам «Хэдхантера» (200 руб.), ММЦБ (2,74 руб.) и «Озон Фармацевтики» (0,49 руб.) могут поддержать отдельные бумаги.