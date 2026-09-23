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Итоги торгов на Мосбирже 23 сентября

Индекс с переменным успехом боролся за круглый рубеж 2300 пунктов
Андрей Шведов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 23 сентября, увеличился на 0,53% до 2312,17 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,13% и составил 863,08 пункта.

Лидерами роста стали бумаги Ozon (+3,09%), «Лукойла» (+3,06%), обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+1,69%), бумаги Positive Technologies (+1,13%) и «Роснефти» (+1,05%). В аутсайдерах оказались бумаги МКБ (-4,1%), «Норникеля» (-2,41%), «Фосагро» (-1,78%), Дом.РФ (-1,53%) и X5 (-1,45%).

Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,8% (+10 коп.) до 12,7 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,39 руб. (+33 коп.). Официальный курс евро составил 96,7 руб. (+15 коп.). Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 3,5% до $102,7/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,4% до $92,7/барр.

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Финансы / Рынки

Индекс Мосбиржи в среду с переменным успехом боролся за круглый рубеж 2300 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Из позитива он отметил повышение котировок нефти и геополитические новости.

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретились глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио: беседа длилась около часа в закрытом формате. Банк России тем временем в резюме обсуждения ключевой ставки указал, что дальнейшая динамика инфляции будет во многом зависеть от развития ситуации на топливном рынке, отмечает Смирнов.

На мировых рынках оптимизм сменился осторожностью: встреча представителей Ирана и Соединенных Штатов на той же Генассамблее состоялась, но никакой конкретики не последовало, а американский президент Дональд Трамп, не присутствовавший на этих переговорах, выступил с угрожающими заявлениями в адрес Тегерана, продолжает Смирнов. На таком фоне стоимость нефти Brent вернулась к уровню выше $100/барр., заметил он.

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Инвестиции / Рынки

В четверг в фокусе внимания инвесторов останутся новости геополитики, нефтяные котировки и курс рубля, перечисляет Смирнов. Его прогноз по индексу Мосбиржи – 2270–2370 пунктов, по курсу юаня – 12,4 руб., по курсу доллара – ниже 84 руб.

Курс рубля 23 сентября не показал выраженной динамики, констатировал Смирнов. Валютный спрос может усиливаться на фоне как высокой сезонности, так и поставок зарубежных нефтепродуктов, но сырьевой и монетарный факторы не дают рублю просесть: в курс уже сейчас закладывается июльский рост нефтяных цен, рассуждает он. К тому же последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям вкупе с грядущим повышением тарифов ЖКХ практически не оставляют шансов на снижение ключевой ставки в октябре, предполагает эксперт. Продолжение монетарной паузы благоприятно для нацвалюты, констатировал он. Важными для всех рублевых активов остаются новости геополитики, особенно по украинскому треку, добавил Смирнов.

В четверг на международном треке центральным событием станут переговоры Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Вашингтоне. В Штатах выйдет статистика по продажам нового жилья в августе. На российском рынке банк «Санкт-Петербург» проведет собрание акционеров по утверждению полугодовых дивидендов, а «Займер» – день инвестора.

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