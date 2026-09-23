Итоги торгов на Мосбирже 23 сентября

Курс рубля 23 сентября не показал выраженной динамики, констатировал Смирнов. Валютный спрос может усиливаться на фоне как высокой сезонности, так и поставок зарубежных нефтепродуктов, но сырьевой и монетарный факторы не дают рублю просесть: в курс уже сейчас закладывается июльский рост нефтяных цен, рассуждает он. К тому же последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям вкупе с грядущим повышением тарифов ЖКХ практически не оставляют шансов на снижение ключевой ставки в октябре, предполагает эксперт. Продолжение монетарной паузы благоприятно для нацвалюты, констатировал он. Важными для всех рублевых активов остаются новости геополитики, особенно по украинскому треку, добавил Смирнов.