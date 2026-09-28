Итоги торгов на Мосбирже с 21 по 25 сентября

Зато подкачали драгметаллы и платиноиды, потерявшие за неделю 2–4% на фоне укрепления доллара на мировом рынке, добавил он. Также давление на акции металлургического и добывающего секторов и производителей удобрений оказало предложение Минфина ввести с 2027 г. новый налог на дополнительный доход компаний в этих отраслях, заметил Смирнов. Впрочем, это не стало большой неожиданностью для рынка, инвесторы держали в уме такой сценарий, поэтому продажи акций не были масштабными, оговорился он.