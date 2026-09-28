Итоги торгов на Мосбирже с 21 по 25 сентября

Итоги торгов на Мосбирже с 21 по 25 сентябряНеделя прошла в попытках вывести индекс Мосбиржи выше 2300 пунктов
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 21 по 25 сентября увеличился на 0,04% до 2279,01 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,13% и составил 851,23 пункта.
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 0,57% (-7 коп.) до 12,5 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 84,3 руб. (+14 коп.). Официальный курс евро составил 95,87 руб. (-80 коп.). Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,4% до $104,3/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 3,8% до $92,4/барр.
Неделя на российском рынке акций прошла в попытках вывести индекс Мосбиржи выше 2300 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Активизация дипломатических контактов России и США с целью возобновления диалога по урегулированию украинского конфликта, возвращение нефтяных цен к росту и относительно слабый рубль стимулировали покупки, перечисляет он. В то же время налоговые предложения Минфина, санкционные новости и статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям провоцировали нисходящие движения, указал эксперт.
В геополитическом плане речь пока идет не о явном прогрессе, а скорее о подвижках, которые приближают новый этап мирных переговоров России и Украины, отметил Смирнов. Тем не менее уже одних ожиданий этого достаточно для поддержания оптимизма участников торгов, констатировал он.
Рыночные условия на неделе сложились достаточно благоприятными: надежды на переговоры представителей США и Ирана на полях Генассамблеи ООН не оправдались, что вернуло нефть Brent к уровню выше $100/барр., а курс рубля в налоговый период значимо не укрепился, продолжает эксперт.
Зато подкачали драгметаллы и платиноиды, потерявшие за неделю 2–4% на фоне укрепления доллара на мировом рынке, добавил он. Также давление на акции металлургического и добывающего секторов и производителей удобрений оказало предложение Минфина ввести с 2027 г. новый налог на дополнительный доход компаний в этих отраслях, заметил Смирнов. Впрочем, это не стало большой неожиданностью для рынка, инвесторы держали в уме такой сценарий, поэтому продажи акций не были масштабными, оговорился он.
Вместе с тем статмаркеры закрепляют ожидания продолжения монетарной паузы в октябре, считает Смирнов. Инфляционные ожидания населения в сентябре выросли до 14,2% после 13,7% в июле, недельная инфляция увеличилась, годовая держится выше 6,2%. Существенное влияние на ценовые условия и ожидания оказывает ситуация с топливом, рассуждает эксперт.
На новой неделе ключевой задачей индекса Мосбиржи остается выход и закрепление над 2300 пунктами, считает Смирнов, это откроет путь к 2380–2400 пунктам. А вот если падет опорная область вблизи 2270 пунктов, то возможен спуск к 2200–2220 пунктам, предупредил он.
Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 12,7 руб., по курсу доллара – 85 руб. Основные продажи валюты под налоговый период позади, так что на старте недели рубль потеряет локальную опору, ожидает Смирнов. Рост импорта, в частности за счет ввоза нефтепродуктов, также играет в пользу инвалют, указал он. В то же время цены на нефть держатся выше $100/барр., а текущий курс уже может опираться на повышенные котировки второй половины лета, отметил эксперт. Высокие ставки в экономике также препятствуют девальвации рубля, констатировал он.
На новой неделе состоятся внеочередные собрания акционеров по утверждению полугодовых дивидендов «Займера», «Газпром нефти», «Черкизово», «Новатэка», «Норникеля», «Т-технологий» и др. Московская биржа во вторник начнет торги расчетным фьючерсом на индекс ключевой ставки. Ключевой зарубежной статистикой недели станет пятничный отчет по рынку труда США.