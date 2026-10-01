Итоги торгов на Мосбирже 30 сентября

В США и Китае в среду вышла неожиданно сильная макростатистика, отметил Смирнов. Финальная оценка американского ВВП за II квартал улучшена с 1,5 до 2,2%, а сентябрьский отчет ADP показал рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе Штатов на 90 000 – существенно лучше прогнозных 73 000. В свою очередь, в КНР индекс деловой активности PMI в промышленности в сентябре вырос до 50,1 пункта с 49,8 пункта в августе, вернувшись в зону роста, а PMI в непроизводственном секторе – до 50,2 пункта с 49 пунктов.