Итоги торгов на Мосбирже 30 сентября

Итоги торгов на Мосбирже 30 сентябряГеополитический оптимизм на рынке постепенно остывает
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 30 сентября, вырос на 0,22% до 2267,46 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 1,24% и составил 854,8 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Ozon (+2,7%), X5 (+2,13%), обыкновенные акции «Татнефти» (+1,63%), «Лукойла» (+1,55%) и привилегированные бумаги «Татнефти» (+1,28%). В аутсайдерах оказались бумаги МТС (-2,67%), АФК «Система» (-2,15%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-3,37%), а также бумаги «Русала» (-1,59%) и «Норникеля» (-1,48%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,8% (-10 коп.) до 12,37 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 83,56 руб. (-0,87 коп.). Официальный курс евро составил 94,88 руб. (-1,18 руб.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,53% до $98,56/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,91% до $91,13/барр.
Индекс Мосбиржи в середине недели продолжил разнонаправленно двигаться в зоне 2250–2270 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Геополитический оптимизм на рынке сохраняется, но постепенно остывает, считает он: несмотря на продолжающиеся контакты переговорщиков России и США, конкретики, которая бы указывала на прогресс по украинскому вопросу, по-прежнему нет.
Рыночная конъюнктура скорее «медвежья»: цены на нефть резко откатились от локальных вершин, а рубль демонстрировал уверенное укрепление, продолжает Смирнов. Нефть в среду пыталась восстановиться после сильного снижения, указал он. Давление днем ранее оказал ряд новостей: Саудовская Аравия объявила о возобновлении отгрузки нефти из порта Янбу, США высвободят 40 млн барр. нефти из стратегического резерва, СМИ сообщили о приближении объемов поставок нефти с Ближнего Востока к довоенным уровням, перечисляет эксперт.
А вот рубль в среду неожиданно пошел в атаку, прижав доллар к 83 руб., и продавил юань ниже 12,4 руб., отметил Смирнов. Одним из триггеров такого движения могла выступить информация LSEG о снижении за сентябрь почти на четверть импорта моторного топлива в Россию морским транспортом, рассуждает он: тенденция может снижать валютный спрос и сокращать спекулятивное давление на нацвалюту. Также в курс могут закладываться относительно высокие котировки нефти второй половины лета, добавил эксперт.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на четверг – 2220–2320 пунктов, по курсу юаня – 12,3–12,5 руб., по курсу доллара – 83–85 руб.
В США и Китае в среду вышла неожиданно сильная макростатистика, отметил Смирнов. Финальная оценка американского ВВП за II квартал улучшена с 1,5 до 2,2%, а сентябрьский отчет ADP показал рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе Штатов на 90 000 – существенно лучше прогнозных 73 000. В свою очередь, в КНР индекс деловой активности PMI в промышленности в сентябре вырос до 50,1 пункта с 49,8 пункта в августе, вернувшись в зону роста, а PMI в непроизводственном секторе – до 50,2 пункта с 49 пунктов.
В четверг станут известны производственные PMI за сентябрь еврозоны и США. На российском рынке акционеры «Т-технологий» рассмотрят вопрос об утверждении дивидендов за первое полугодие 2026 г.