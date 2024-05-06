Фондовый рынок избавляется от суеверий

Из-за специфики российской экономики вес нефтедобывающих компаний в индексе Мосбиржи высок: в апреле 2024 г. он составлял 32,33%. Следовательно, динамика стоимости барреля нефти должна оказывать весомое влияние на движения индекса. Но все не так однозначно: весомая положительная корреляция наблюдается далеко не каждый год. Можно говорить даже о цикличности исследуемого показателя (см. график).