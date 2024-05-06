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Фондовый рынок избавляется от суеверий

Под сомнением – факторы цены на нефть, пятницы и новогоднего ралли
Василий Буянов

Исторически на российском фондовом рынке сложилась цепь взаимосвязей, которая напрямую оказывала влияние на его динамику. Или инвесторы думали, что она его оказывает. Учитывая огромное количество перемен, произошедших в последние годы, участникам фондового рынка стоит расставить точки над i и расстаться со старыми суевериями.

Из-за специфики российской экономики вес нефтедобывающих компаний в индексе Мосбиржи высок: в апреле 2024 г. он составлял 32,33%. Следовательно, динамика стоимости барреля нефти должна оказывать весомое влияние на движения индекса. Но все не так однозначно: весомая положительная корреляция наблюдается далеко не каждый год. Можно говорить даже о цикличности исследуемого показателя (см. график).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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