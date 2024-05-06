Фондовый рынок избавляется от суеверий

Фондовый рынок избавляется от суеверийПод сомнением – факторы цены на нефть, пятницы и новогоднего ралли
Исторически на российском фондовом рынке сложилась цепь взаимосвязей, которая напрямую оказывала влияние на его динамику. Или инвесторы думали, что она его оказывает. Учитывая огромное количество перемен, произошедших в последние годы, участникам фондового рынка стоит расставить точки над i и расстаться со старыми суевериями.
Из-за специфики российской экономики вес нефтедобывающих компаний в индексе Мосбиржи высок: в апреле 2024 г. он составлял 32,33%. Следовательно, динамика стоимости барреля нефти должна оказывать весомое влияние на движения индекса. Но все не так однозначно: весомая положительная корреляция наблюдается далеко не каждый год. Можно говорить даже о цикличности исследуемого показателя (см. график).
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