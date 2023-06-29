Акционеры En+ Group решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

Политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 100% полученных дивидендов от «Русала» и 75% свободного денежного потока энергетического сегмента En+, но в любом случае не менее $250 млн в год. Решение о выплате дивидендов не принималось компанией с 2018 г.