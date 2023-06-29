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Инвестиции

Акционеры En+ Group решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

Ведомости

Акционеры En+ Group приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Это следует из сообщения компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Чистую прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2022 г., не распределять, дивиденды по акциям за 2022 г. не выплачивать», – говорится в сообщении.

Ранее не выплачивать дивиденды рекомендовал совет директоров.

Политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 100% полученных дивидендов от «Русала» и 75% свободного денежного потока энергетического сегмента En+, но в любом случае не менее $250 млн в год. Решение о выплате дивидендов не принималось компанией с 2018 г.

Ранее по теме: Акционеры UC Rusal решили не выплачивать дивиденды

Выручка компании по итогам 2022 г. составила $16,54 млрд, чистая прибыль – $1,85 млрд. Скорректированный EBITDA $3,12 млрд.

En+ Group – производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии. В год компания производит 3,9 млн т алюминия. У En+ Group также есть активы в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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