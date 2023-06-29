Акционеры En+ Group решили не выплачивать дивиденды за 2022 год
Акционеры En+ Group приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Это следует из сообщения компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
«Чистую прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2022 г., не распределять, дивиденды по акциям за 2022 г. не выплачивать», – говорится в сообщении.
Ранее не выплачивать дивиденды рекомендовал совет директоров.
Политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 100% полученных дивидендов от «Русала» и 75% свободного денежного потока энергетического сегмента En+, но в любом случае не менее $250 млн в год. Решение о выплате дивидендов не принималось компанией с 2018 г.
Выручка компании по итогам 2022 г. составила $16,54 млрд, чистая прибыль – $1,85 млрд. Скорректированный EBITDA $3,12 млрд.
En+ Group – производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии. В год компания производит 3,9 млн т алюминия. У En+ Group также есть активы в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности и др.