Тесты на знание сложных фининструментов успешно прошли 2,4 млн человек

В ЦБ отметили, что в первый год с тестами справились 31,3% участников (1,92 млн инвесторов), в последующие полгода их доля увеличилась до 37,4% (0,51 млн). При этом из них 55% инвесторов верно отвечают на тесты с первого раза, а с трех и более попыток – 25%. В первый год доля таких инвесторов была выше – 30%, ее снижение говорит, вероятно, о «повышении уровня осознанности инвесторов» – меньше участников стали сдавать тесты путем перебора вариантов ответов, считает ЦБ.