Тесты на знание сложных фининструментов успешно прошли 2,4 млн человек
За полтора года с момента запуска тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами в нем приняли участие 7,5 млн человек. Успешно справились с тестами 2,4 млн инвесторов, сообщается на сайте Центробанка.
«Большинство (6,13 млн) проходили тесты вскоре после введения этой процедуры, затем число желающих сокращалось (1,36 млн человек в октябре 2022 — марте 2023 г.)», – говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что в первый год с тестами справились 31,3% участников (1,92 млн инвесторов), в последующие полгода их доля увеличилась до 37,4% (0,51 млн). При этом из них 55% инвесторов верно отвечают на тесты с первого раза, а с трех и более попыток – 25%. В первый год доля таких инвесторов была выше – 30%, ее снижение говорит, вероятно, о «повышении уровня осознанности инвесторов» – меньше участников стали сдавать тесты путем перебора вариантов ответов, считает ЦБ.
Регулятор также сообщил, что самыми востребованными инструментами, по которым «неквалы» проходят тестирование, стали российские акции, не включенные в котировальные списки, сделки с плечом, а также российские облигации без необходимого рейтинга. ЦБ также отмечает рост частных инвесторов к облигациям со структурным доходом.
Инструменты, по которым фиксируется наибольшее число тестов, остаются самыми трудными для «неквалов» и доля неверных ответов по ним велика, отмечает регулятор.
«Значительная часть не сумевших пройти тесты и отказавшихся от дальнейших попыток передумала совершать сделки со сложными инструментами», – подытожил ЦБ.
Мониторинг был проведен НАУФОР и НФА по заказу Банка России.
В начале месяца Мосбиржа отчиталась об увеличении числа частных инвесторов на площадке за первое полугодие на 3 млн человек, до 25,95 млн. Месячный прирост новых инвесторов в июне вновь замедлился, составив 388 000 человек после 496 000 человек в мае и 548 000 – в апреле. Активность же частных инвесторов, наоборот, выросла: в июне на фондовом рынке сделки совершили 2,9 млн человек после 2,8 млн в мае и 2,6 млн в апреле.
Ранее в июле в ЦБ сообщили, что согласовали повышение имущественного ценза для квалифицированных инвесторов в два этапа до 24 млн руб. Повысить ценз с 6 до 12 млн руб. регулятор предлагает уже через год после принятия такого закона, проект которого будет внесен в этом году. Квалифицированные инвесторы могут без ограничений приобретать структурные облигации, иностранные акции, совершать маржинальные сделки, использовать другие сложные финансовые инструменты.