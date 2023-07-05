На Мосбирже появилось более 3 млн новых частных инвесторов за первое полугодие
Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже к началу июля достигло 25,95 млн человек, что на 3 млн человек больше, чем в конце прошлого года, сообщается на сайте торговой площадки.
При этом месячный прирост новых инвесторов в июне вновь замедлился, составив 388 000 человек после 496 000 человек в мае и 548 000 – в апреле. Активность же частных инвесторов, наоборот, выросла: в июне на фондовом рынке сделки совершили 2,9 млн человек после 2,8 млн в мае и 2,6 млн в апреле.
Всего за первое полугодие физлицами было открыто 5,6 млн счетов, из них 610 000 счетов – в июне. Общее число открытых ими счетов на данный момент составляет 43,95 млн.
В объеме торгов акциями доля физлиц в прошлом месяце составила 76% (объем вложений – 25,9 млрд руб.), а облигациями – 34% (89,7 млрд руб.). На срочном рынке их доля оценена в 61%, а на валютном спот-рынке – в 18,2%.
Наибольшим спросом у частных инвесторов в июне вновь пользовались обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,6% и 7,9% соответственно), акции «Газпрома» (18,4%), «Лукойла» (11,4%), «Норникеля» (7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,9%), а также акции «Яндекса» (5,7%), «Роснефти» (5,4%) и «Новатэка» (4%).
Как писали ранее «Ведомости», количество частных инвесторов в России за 2022 г. выросло на 45% до 22,9 млн человек, но их активность сократилась до минимума. Средний размер брокерского счета в прошлом году сократился вдвое – с 409 000 до 205 000 руб., доля инвесторов с пустыми счетами выросла с 63 до 66%, а тех, у кого не больше 10 000 руб. на счете, – с 20 до 21%. Индекс Мосбиржи за 2022 г. упал на 43%, его долларовый аналог РТС снизился на 39,18%.
В июне Мосбиржа обновила рекордные значения по ряду показателей на срочном рынке. Так, объем торгов за июнь составил 6,8 трлн руб. – это максимальное значение с марта 2022 г., когда этот показатель составил всего 2,3 трлн руб.