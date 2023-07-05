На Мосбирже появилось более 3 млн новых частных инвесторов за первое полугодие

Как писали ранее «Ведомости», количество частных инвесторов в России за 2022 г. выросло на 45% до 22,9 млн человек, но их активность сократилась до минимума. Средний размер брокерского счета в прошлом году сократился вдвое – с 409 000 до 205 000 руб., доля инвесторов с пустыми счетами выросла с 63 до 66%, а тех, у кого не больше 10 000 руб. на счете, – с 20 до 21%. Индекс Мосбиржи за 2022 г. упал на 43%, его долларовый аналог РТС снизился на 39,18%.