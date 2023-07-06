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Инвестиции

ЦБ согласовал увеличение ценза для «квалов» в два этапа до 24 млн рублей

Ведомости

Банк России согласовал повышение имущественного ценза для квалифицированных инвесторов в два этапа до 24 млн руб. Об этом сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«Мы посчитали это все, повзвешивали, да – 24 млн руб. В два этапа – повышение до 12 млн руб. и до 24 млн руб.», – сказал он в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Сейчас обсуждается длительность лага между двумя повышениями, пояснил Мамута. Повысить ценз с 6 до 12 млн руб. ЦБ предлагает уже через год после принятия такого закона, проект которого будет внесен в этом году, добавил он.

ЦБ предложил увеличить размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, еще в июле прошлого года. Тогда речь шла об увеличении порога сразу до 30 млн руб., что «соответствует мировой практике определения квалификации по имущественному статусу». 

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В декабре 2022 г. «Коммерсантъ» сообщал об обсуждении снижения планки до 20 млн руб. В ЦБ при этом тогда называли имущественный ценз «не самым эффективным» критерием. Регулятор отметил, что в будущем планируется включить в список критериев любое экономическое образование, которое получено в государственном вузе.

Квалифицированные инвесторы могут без ограничений приобретать структурные облигации, иностранные акции, совершать маржинальные сделки, использовать другие сложные финансовые инструменты. Чтобы получить такой статус, нужно подходить под один из критериев: владеть не менее 6 млн руб. в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн руб. и соответствовать другим требованиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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