ЦБ согласовал увеличение ценза для «квалов» в два этапа до 24 млн рублей
Банк России согласовал повышение имущественного ценза для квалифицированных инвесторов в два этапа до 24 млн руб. Об этом сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
«Мы посчитали это все, повзвешивали, да – 24 млн руб. В два этапа – повышение до 12 млн руб. и до 24 млн руб.», – сказал он в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
Сейчас обсуждается длительность лага между двумя повышениями, пояснил Мамута. Повысить ценз с 6 до 12 млн руб. ЦБ предлагает уже через год после принятия такого закона, проект которого будет внесен в этом году, добавил он.
ЦБ предложил увеличить размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, еще в июле прошлого года. Тогда речь шла об увеличении порога сразу до 30 млн руб., что «соответствует мировой практике определения квалификации по имущественному статусу».
В декабре 2022 г. «Коммерсантъ» сообщал об обсуждении снижения планки до 20 млн руб. В ЦБ при этом тогда называли имущественный ценз «не самым эффективным» критерием. Регулятор отметил, что в будущем планируется включить в список критериев любое экономическое образование, которое получено в государственном вузе.
Квалифицированные инвесторы могут без ограничений приобретать структурные облигации, иностранные акции, совершать маржинальные сделки, использовать другие сложные финансовые инструменты. Чтобы получить такой статус, нужно подходить под один из критериев: владеть не менее 6 млн руб. в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн руб. и соответствовать другим требованиям.