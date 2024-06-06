Чистые активы ЗПИФ «Рентал ПРО» на момент IPO составили 25,7 млрд рублей
Стоимость чистых активов комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Рентал ПРО» на момент первичного публичного предложения (IPO) паев составила 25,7 млрд руб. Стоимость пая в ходе размещения составила 986 руб., сообщили «Ведомостям» в управляющей фондом компании «А класс капитал».
По итогам IPO физические и юридические лица выкупили около 11% от выпущенных паев ЗПИФ «Рентал ПРО». Из них около 60% получили розничные инвесторы.
Аллокация по итогам размещения получилась сбалансированной и диверсифицированной. УК «А класс капитал» в полном объеме удовлетворила заявки инвесторов в рамках IPO, добавили в компании.
Торги паями ЗПИФ «Рентал ПРО» начнутся на Московской бирже 6 июня. Бумаги включены в третий уровень листинга, сделки с ними смогут заключать только квалифицированные инвесторы.
Сбор заявок на участие в IPO ЗПИФ «Рентал ПРО» УК «А класс капитал» открыла 27 мая. Он продлился до 5 июня включительно. Управляющая компания решила по результатам сделки остаться соинвестором фонда.