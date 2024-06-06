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Чистые активы ЗПИФ «Рентал ПРО» на момент IPO составили 25,7 млрд рублей

Ведомости

Стоимость чистых активов комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Рентал ПРО» на момент первичного публичного предложения (IPO) паев составила 25,7 млрд руб. Стоимость пая в ходе размещения составила 986 руб., сообщили «Ведомостям» в управляющей фондом компании «А класс капитал».

По итогам IPO физические и юридические лица выкупили около 11% от выпущенных паев ЗПИФ «Рентал ПРО». Из них около 60% получили розничные инвесторы.

Аллокация по итогам размещения получилась сбалансированной и диверсифицированной. УК «А класс капитал» в полном объеме удовлетворила заявки инвесторов в рамках IPO, добавили в компании.

Торги паями ЗПИФ «Рентал ПРО» начнутся на Московской бирже 6 июня. Бумаги включены в третий уровень листинга, сделки с ними смогут заключать только квалифицированные инвесторы. 

Сбор заявок на участие в IPO ЗПИФ «Рентал ПРО» УК «А класс капитал» открыла 27 мая. Он продлился до 5 июня включительно. Управляющая компания решила по результатам сделки остаться соинвестором фонда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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