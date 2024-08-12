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БКС приостановит ввод и вывод юаней с 13 августа

Ведомости

«БКС мир инвестиций» с 13 августа временно остановит возможность вывода китайских юаней с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, включая реквизиты БКС Банка. Об этом сообщается в Telegram-канале брокерской компании.

Решение связано с усложнением расчетов между участниками биржевых торгов в юанях и увеличением времени при вводе и выводе валюты и расчетах сделок. Кроме того, ввод китайских юаней со счетов внешних банков и БКС Банка также будет приостановлен. Биржевая торговля не попадает под ограничения. Клиенты могут продавать юани при необходимости.

«На БКС Банк ограничения не распространяются. Клиентам по-прежнему доступны операции с юанями: ввод, вывод, обмен и внешние переводы», – говорится в сообщении компании.

12 августа сообщалось, что региональные китайские банки в июле начали отказываться принимать платежи из России. 26 июля «Ведомости» писали о негласном разделении валюты на «‎грязную» и «‎чистую» китайскими банками. «Грязной» они считают ту, которая связана с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин сообщал, что такая позиция банков только усложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще.

10 августа Nikkei Asia сообщало, что Центральные банки отказываются от доллара и юаня, пополняя валютные резервы золотом на фоне растущей геополитической напряженности и неопределенности в мировой экономике.

4 июля «БКС Мир инвестиций» временно остановил операции с турецкой лирой на биржевом рынке. Решение было связано со сложностями в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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