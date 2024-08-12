БКС приостановит ввод и вывод юаней с 13 августа
«БКС мир инвестиций» с 13 августа временно остановит возможность вывода китайских юаней с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, включая реквизиты БКС Банка. Об этом сообщается в Telegram-канале брокерской компании.
Решение связано с усложнением расчетов между участниками биржевых торгов в юанях и увеличением времени при вводе и выводе валюты и расчетах сделок. Кроме того, ввод китайских юаней со счетов внешних банков и БКС Банка также будет приостановлен. Биржевая торговля не попадает под ограничения. Клиенты могут продавать юани при необходимости.
«На БКС Банк ограничения не распространяются. Клиентам по-прежнему доступны операции с юанями: ввод, вывод, обмен и внешние переводы», – говорится в сообщении компании.
12 августа сообщалось, что региональные китайские банки в июле начали отказываться принимать платежи из России. 26 июля «Ведомости» писали о негласном разделении валюты на «грязную» и «чистую» китайскими банками. «Грязной» они считают ту, которая связана с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин сообщал, что такая позиция банков только усложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще.
10 августа Nikkei Asia сообщало, что Центральные банки отказываются от доллара и юаня, пополняя валютные резервы золотом на фоне растущей геополитической напряженности и неопределенности в мировой экономике.