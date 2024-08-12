БКС приостановит ввод и вывод юаней с 13 августа

12 августа сообщалось, что региональные китайские банки в июле начали отказываться принимать платежи из России. 26 июля «Ведомости» писали о негласном разделении валюты на «‎грязную» и «‎чистую» китайскими банками. «Грязной» они считают ту, которая связана с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин сообщал, что такая позиция банков только усложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще.