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Центральные банки отказываются от доллара и юаня в пользу золота

Ведомости

Центральные банки отказываются от доллара и юаня, пополняя валютные резервы золотом в период растущей геополитической напряженности и неопределенности в мировой экономике. Об этом пишет Nikkei Asia.

Доля доллара в мировых валютных резервах значительно снизилась. В настоящий момент доля этой валюты в резервах центральных банков находится на историческом минимуме по всему миру. Юань также имеет тенденцию к снижению.

По данным Международного валютного фонда (МВФ) на март 2024 г., общий баланс иностранных резервов составлял $12,3499 трлн. При этом на долю доллара приходилось 58,9% от общего объема валютных резервов. Это несравнимо с 70% долей доллара в начале 2000-х гг.

Доля юаня, которая увеличилась после его включения в корзину специальных прав заимствования (СПЗ) МВФ в 2016 г., также снижается. В конце марта этого года на юань приходилось 2,2% глобальных иностранных резервов, что на 0,7% пункта ниже пика, достигнутого в марте 2022 г.

По мере того как страны продолжают диверсифицировать свои резервы, увеличивается закупка золота. По данным Всемирного золотого совета, чистые закупки золота центральными банками в 2023 г. составили около 1030 т после рекордных 1082 т в 2022 г. Во II квартале этого года они составили около 183 т, что на 6% больше, чем в прошлом году.

В феврале стало известно, что общий спрос на золото в мире (с учетом внебиржевого рынка) в 2023 г. увеличился на 3% к предыдущему году и достиг рекордного уровня в 4899 т. Комплексный показатель спроса включает инвестиционные слитки, ювелирные изделия, монеты, покупки центральными банками, биржевыми фондами и внебиржевую деятельность.

Мировая добыча золота в 2023 г. выросла на 1% до 3644 т, в том числе 931 т была добыта в IV квартале. Заметный рост производства – на 14 т (+15%) – был зафиксирован в Южной Африке, где производство восстановилось после длительной промышленной забастовки в 2022 г., в России – на 6 т (+2%), в Мали – на 5 т (+4%), в Бразилии – на 4 т (+4%) и в Буркина-Фасо – на 3 т (+3%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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