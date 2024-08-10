Центральные банки отказываются от доллара и юаня в пользу золота

Мировая добыча золота в 2023 г. выросла на 1% до 3644 т, в том числе 931 т была добыта в IV квартале. Заметный рост производства – на 14 т (+15%) – был зафиксирован в Южной Африке, где производство восстановилось после длительной промышленной забастовки в 2022 г., в России – на 6 т (+2%), в Мали – на 5 т (+4%), в Бразилии – на 4 т (+4%) и в Буркина-Фасо – на 3 т (+3%).