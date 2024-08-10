Центральные банки отказываются от доллара и юаня в пользу золота
Центральные банки отказываются от доллара и юаня, пополняя валютные резервы золотом в период растущей геополитической напряженности и неопределенности в мировой экономике. Об этом пишет Nikkei Asia.
Доля доллара в мировых валютных резервах значительно снизилась. В настоящий момент доля этой валюты в резервах центральных банков находится на историческом минимуме по всему миру. Юань также имеет тенденцию к снижению.
По данным Международного валютного фонда (МВФ) на март 2024 г., общий баланс иностранных резервов составлял $12,3499 трлн. При этом на долю доллара приходилось 58,9% от общего объема валютных резервов. Это несравнимо с 70% долей доллара в начале 2000-х гг.
Доля юаня, которая увеличилась после его включения в корзину специальных прав заимствования (СПЗ) МВФ в 2016 г., также снижается. В конце марта этого года на юань приходилось 2,2% глобальных иностранных резервов, что на 0,7% пункта ниже пика, достигнутого в марте 2022 г.
По мере того как страны продолжают диверсифицировать свои резервы, увеличивается закупка золота. По данным Всемирного золотого совета, чистые закупки золота центральными банками в 2023 г. составили около 1030 т после рекордных 1082 т в 2022 г. Во II квартале этого года они составили около 183 т, что на 6% больше, чем в прошлом году.
В феврале стало известно, что общий спрос на золото в мире (с учетом внебиржевого рынка) в 2023 г. увеличился на 3% к предыдущему году и достиг рекордного уровня в 4899 т. Комплексный показатель спроса включает инвестиционные слитки, ювелирные изделия, монеты, покупки центральными банками, биржевыми фондами и внебиржевую деятельность.
Мировая добыча золота в 2023 г. выросла на 1% до 3644 т, в том числе 931 т была добыта в IV квартале. Заметный рост производства – на 14 т (+15%) – был зафиксирован в Южной Африке, где производство восстановилось после длительной промышленной забастовки в 2022 г., в России – на 6 т (+2%), в Мали – на 5 т (+4%), в Бразилии – на 4 т (+4%) и в Буркина-Фасо – на 3 т (+3%).