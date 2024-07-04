БКС остановил торги лирой из-за трудностей в расчетах после санкций против НКЦ
«БКС Мир инвестиций» с 4 июля временно остановил проведение операций с турецкой лирой на биржевом рынке, сообщается в Telegram-канале брокера. Такое решение связано со сложностями в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ), уточнил «Ведомостям» представитель «БКС Мир инвестиций».
Он пояснил, что из-за санкций увеличилось время на проведение ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с лирой. В приложении «БКС Мир инвестиций», веб-терминале и системе Quick возможность покупки и продажи лиры приостановлена. Выставление заявок пока доступно только через трейдеров. Доля инвесторов, которые торговали данной валютой, очень небольшая, уточняют в БКС.
В Telegram-канале брокера отмечается, что для закрытия своих позиций в турецкой валюте инвесторам нужно подать голосовое поручение.
Стоимость лиры на закрытии основной сессии торгов на Московской бирже составила 2,786 руб. За торговый день котировки валюты выросли на 5,8%, с начала года – сократились на 9,34%.
После введения санкций против Мосбиржи со стороны США и остановки торгов евро, американским и гонконгским долларами инвесторы задумались о судьбе торгов валютами из дружественных стран. Зампред Банка России Филипп Габуния 4 июля в ходе Финансового конгресса ЦБ заверил, что истечение срока действия лицензии OFAC на сворачивание операций с Мосбиржей, которое произойдет 13 августа, не остановит торги китайским юанем.