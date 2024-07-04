БКС остановил торги лирой из-за трудностей в расчетах после санкций против НКЦ

Он пояснил, что из-за санкций увеличилось время на проведение ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с лирой. В приложении «БКС Мир инвестиций», веб-терминале и системе Quick возможность покупки и продажи лиры приостановлена. Выставление заявок пока доступно только через трейдеров. Доля инвесторов, которые торговали данной валютой, очень небольшая, уточняют в БКС.