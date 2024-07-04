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БКС остановил торги лирой из-за трудностей в расчетах после санкций против НКЦ

Ведомости

«БКС Мир инвестиций» с 4 июля временно остановил проведение операций с турецкой лирой на биржевом рынке, сообщается в Telegram-канале брокера. Такое решение связано со сложностями в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ), уточнил «Ведомостям» представитель «БКС Мир инвестиций».

Он пояснил, что из-за санкций увеличилось время на проведение ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с лирой. В приложении «БКС Мир инвестиций», веб-терминале и системе Quick возможность покупки и продажи лиры приостановлена. Выставление заявок пока доступно только через трейдеров. Доля инвесторов, которые торговали данной валютой, очень небольшая, уточняют в БКС.

В Telegram-канале брокера отмечается, что для закрытия своих позиций в турецкой валюте инвесторам нужно подать голосовое поручение. 

Стоимость лиры на закрытии основной сессии торгов на Московской бирже составила 2,786 руб. За торговый день котировки валюты выросли на 5,8%, с начала года – сократились на 9,34%. 

После введения санкций против Мосбиржи со стороны США и остановки торгов евро, американским и гонконгским долларами инвесторы задумались о судьбе торгов валютами из дружественных стран. Зампред Банка России Филипп Габуния 4 июля в ходе Финансового конгресса ЦБ заверил, что истечение срока действия лицензии OFAC на сворачивание операций с Мосбиржей, которое произойдет 13 августа, не остановит торги китайским юанем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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