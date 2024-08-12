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Небольшие китайские банки начали отклонять платежи из России

Ведомости

Региональные китайские банки в июле начали отказываться принимать платежи из РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина.

Гендиректор компании-импортера Atvira Екатерина Кизевич рассказала, что несколько локальных финорганизаций КНР в мае предоставили такую возможность и в мае – июне платежи проходили стабильно. Однако 20 июля пришло письмо от одного из банков о приостановке расчетов. По мнению Кизевич, небольшие китайские кредитные организации начали опасаться санкций США.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что региональным кредитным организациям поступило предупреждение о возможных рисках, которое перевесило всю выгоду.

По информации коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, больше 98% китайских банков на данный момент отказываются принимать прямые транзакции из России. Из-за этого могут возникнуть проблемы с поставками товаров в РФ и вырасти цены.

26 июля «Ведомости» писали, что китайские банки стали негласно делить валюту на «‎грязную» и «‎чистую»: «грязной» они считают ту, которая связана с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Порошин тогда рассказал, что такая позиция банков только усложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще. Порошин подчеркнул, что банки из КНР не хотят работать не только с юанем, купленным там, но и с любым юанем, имеющим российский след.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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