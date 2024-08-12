Небольшие китайские банки начали отклонять платежи из России
Региональные китайские банки в июле начали отказываться принимать платежи из РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина.
Гендиректор компании-импортера Atvira Екатерина Кизевич рассказала, что несколько локальных финорганизаций КНР в мае предоставили такую возможность и в мае – июне платежи проходили стабильно. Однако 20 июля пришло письмо от одного из банков о приостановке расчетов. По мнению Кизевич, небольшие китайские кредитные организации начали опасаться санкций США.
Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что региональным кредитным организациям поступило предупреждение о возможных рисках, которое перевесило всю выгоду.
По информации коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, больше 98% китайских банков на данный момент отказываются принимать прямые транзакции из России. Из-за этого могут возникнуть проблемы с поставками товаров в РФ и вырасти цены.
26 июля «Ведомости» писали, что китайские банки стали негласно делить валюту на «грязную» и «чистую»: «грязной» они считают ту, которая связана с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Порошин тогда рассказал, что такая позиция банков только усложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще. Порошин подчеркнул, что банки из КНР не хотят работать не только с юанем, купленным там, но и с любым юанем, имеющим российский след.