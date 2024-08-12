Небольшие китайские банки начали отклонять платежи из России

26 июля «Ведомости» писали, что китайские банки стали негласно делить валюту на «‎грязную» и «‎чистую»: «грязной» они считают ту, которая связана с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Порошин тогда рассказал, что такая позиция банков только усложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще. Порошин подчеркнул, что банки из КНР не хотят работать не только с юанем, купленным там, но и с любым юанем, имеющим российский след.