Чебесков: иностранцы начали подавать заявки на второй этап обмена активами
Зарубежные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена заблокированными активами. Об этом сообщил «Известиям» заместитель министра финансов Иван Чебесков.
По его словам, западные регуляторы мешают этой процедуре, но зарубежные инвесторы все равно заинтересованы в обмене.
Заявки поступают преимущественно от инвесторов из дружественных стран, отметил замгендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Он добавил, что результаты второго этапа обмена будут зависеть от условий на момент его проведения. Они могут как ухудшиться, например, из-за новых ограничений со стороны иностранных регуляторов, так и улучшиться.
Второй этап сбора заявок от нерезидентов стартовал 3 сентября, но о поступлении новых заявках не сообщалось, отмечает газета. На основании поданных оферт продавцов-резидентов организатор торгов выбрал иностранные ценные бумаги (ИЦБ), которые включены в пул и предложены к покупке нерезидентам. Пул поделен на лоты, а сами лоты пронумерованы, поясняли в Инвестиционной палате. В конце августа Чебесков сообщил, что выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября.
Первый этап обмена завершился в середине августа. Иностранцы выкупили у россиян ИЦБ на 8,1 млрд руб. – 23% от всего пула иностранных бумаг в размере 35,3 млрд руб., которые участвует в схеме. В рамках первого этапа более 708 000 физических лиц с заблокированными ИЦБ частично реализовали свои активы, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний.