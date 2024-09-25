Чебесков: иностранцы начали подавать заявки на второй этап обмена активами

Второй этап сбора заявок от нерезидентов стартовал 3 сентября, но о поступлении новых заявках не сообщалось, отмечает газета. На основании поданных оферт продавцов-резидентов организатор торгов выбрал иностранные ценные бумаги (ИЦБ), которые включены в пул и предложены к покупке нерезидентам. Пул поделен на лоты, а сами лоты пронумерованы, поясняли в Инвестиционной палате. В конце августа Чебесков сообщил, что выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября.