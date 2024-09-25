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Чебесков: иностранцы начали подавать заявки на второй этап обмена активами

Ведомости

Зарубежные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена заблокированными активами. Об этом сообщил «Известиям» заместитель министра финансов Иван Чебесков.

По его словам, западные регуляторы мешают этой процедуре, но зарубежные инвесторы все равно заинтересованы в обмене. 

Заявки поступают преимущественно от инвесторов из дружественных стран, отметил замгендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Он добавил, что результаты второго этапа обмена будут зависеть от условий на момент его проведения. Они могут как ухудшиться, например, из-за новых ограничений со стороны иностранных регуляторов, так и улучшиться.

Второй этап сбора заявок от нерезидентов стартовал 3 сентября, но о поступлении новых заявках не сообщалось, отмечает газета. На основании поданных оферт продавцов-резидентов организатор торгов выбрал иностранные ценные бумаги (ИЦБ), которые включены в пул и предложены к покупке нерезидентам. Пул поделен на лоты, а сами лоты пронумерованы, поясняли в Инвестиционной палате. В конце августа Чебесков сообщил, что выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября.

Первый этап обмена завершился в середине августа. Иностранцы выкупили у россиян ИЦБ на 8,1 млрд руб. – 23% от всего пула иностранных бумаг в размере 35,3 млрд руб., которые участвует в схеме. В рамках первого этапа более 708 000 физических лиц с заблокированными ИЦБ частично реализовали свои активы, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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