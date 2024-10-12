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Лицензии США на разрешение операций с группой Мосбиржи истекли

Ведомости

Срок действия лицензий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) истек 12 октября. 

Также истек срок пролонгированного разрешения операций по конвертации валют. 

10 октября OFAC опубликовало разъяснения, что после истечения срока двух лицензий «любые ценные бумаги, находящиеся во владении или под контролем лиц США, которые хранятся в НРД, будут рассматриваться как заблокированные», как и дивиденды или другие доходы, полученные через НРД. 

США 12 июня ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД. Две последние компании входят в группу Мосбиржи. НРД находится под санкциями Евросоюза с лета 2022 г., но Мосбирже и НКЦ такой участи все это время удавалось избежать. Минфин США выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 г., затем продлил до 12 октября. Аналогичный срок был установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.

До 1 ноября, согласно лицензии OFAC, разрешено проведение с НКЦ операций, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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