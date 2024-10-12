Лицензии США на разрешение операций с группой Мосбиржи истекли

США 12 июня ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД. Две последние компании входят в группу Мосбиржи. НРД находится под санкциями Евросоюза с лета 2022 г., но Мосбирже и НКЦ такой участи все это время удавалось избежать. Минфин США выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 г., затем продлил до 12 октября. Аналогичный срок был установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.