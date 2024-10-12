Лицензии США на разрешение операций с группой Мосбиржи истекли
Срок действия лицензий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) истек 12 октября.
Также истек срок пролонгированного разрешения операций по конвертации валют.
10 октября OFAC опубликовало разъяснения, что после истечения срока двух лицензий «любые ценные бумаги, находящиеся во владении или под контролем лиц США, которые хранятся в НРД, будут рассматриваться как заблокированные», как и дивиденды или другие доходы, полученные через НРД.
США 12 июня ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД. Две последние компании входят в группу Мосбиржи. НРД находится под санкциями Евросоюза с лета 2022 г., но Мосбирже и НКЦ такой участи все это время удавалось избежать. Минфин США выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 г., затем продлил до 12 октября. Аналогичный срок был установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.
До 1 ноября, согласно лицензии OFAC, разрешено проведение с НКЦ операций, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями.