«БКС мир инвестиций» назвал фаворитов нефтегазового сектора

18 декабря Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК) писал, что Россия все еще остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС, в I квартале 2024 г. доля российских поставок увеличилась. Доля поставок газа РФ в европейские страны составляла 19% за январь – март после 15% за аналогичный период прошлого года. При этом в начале 2025 г. ожидается прекращение поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Действие договора истекает 1 января 2025 г., Киев неоднократно заявлял, что не будут продлевать соглашение о транзите газа с «Газпромом».