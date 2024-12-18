«БКС мир инвестиций» назвал фаворитов нефтегазового сектора
Аутсайдерами сектора за 12 месяцев 2024 г., по версии БКС, стали ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО АНК «Башнефть». Вместе с тем, аналитики компании оценивают взгляд на нефтегазовый сектор как позитивный.
Позитивный взгляд у аналитиков на акции: ПАО «Газпром» (GAZP), ПАО «Новатэк» (NVTK), ПАО «НК "Роснефть"» (ROSN), ПАО «Лукойл» (LKOH), «Газпрнефть» (SIBN), ПАО «Татнефть» (TATN), ПАО «Транснефть» (TRNFp), ПАО АНК «Башнефть» (BANEp) и ПАО «Евротранс» (EUTR).
Эксперты отметили редкое явление на рынке, когда «почти все нефтегазовые компании выглядят сильно недооцененными». «БКС мир инвестиций» сохраняет оценку нефти марки Brent на 2025 г. до уровня $70/барр. Аналитики допускают, что Brent может подешеветь до $60/барр., а затем восстановиться до $70/барр.
«Позитивно смотрим на цены на газ – отопительный сезон начинается “нормально”. Повысили прогноз цен на газ на 2025 г. в Европе до $515 за 1000 куб. м», – говорится в презентации.
«Ведомости» со ссылкой на данные Мосбиржи писали вечером 17 декабря, что акции «Газпрома» опустились до минимума за последние 16 лет. По состоянию на 16:30 мск стоимость акций опустилась до 106,1 руб. – в последний раз ниже этой отметки акции падали только в январе 2009 г., когда они опускались до 99,5 руб. Лидерами падения в ходе торгов вечером 17 декабря стали «Лукойл» (–6,34%), «Северсталь» (–3,41%) и «Русгидро» (–1,02%).
18 декабря Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК) писал, что Россия все еще остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС, в I квартале 2024 г. доля российских поставок увеличилась. Доля поставок газа РФ в европейские страны составляла 19% за январь – март после 15% за аналогичный период прошлого года. При этом в начале 2025 г. ожидается прекращение поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Действие договора истекает 1 января 2025 г., Киев неоднократно заявлял, что не будут продлевать соглашение о транзите газа с «Газпромом».