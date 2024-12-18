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«БКС мир инвестиций» назвал фаворитов нефтегазового сектора

Ведомости

Фаворитами российского нефтегазового сектора по итогам 2024 г. стали ПАО «Газпром» и ПАО «Татнефть». Это следует из статистики «БКС мир инвестиций» в презентации «Российский рынок акций», с которой ознакомились «Ведомости».

Аутсайдерами сектора за 12 месяцев 2024 г., по версии БКС, стали ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО АНК «Башнефть». Вместе с тем, аналитики компании оценивают взгляд на нефтегазовый сектор как позитивный.

Позитивный взгляд у аналитиков на акции: ПАО «Газпром» (GAZP), ПАО «Новатэк» (NVTK), ПАО «НК "Роснефть"» (ROSN), ПАО «Лукойл» (LKOH), «Газпрнефть» (SIBN), ПАО «Татнефть» (TATN), ПАО «Транснефть» (TRNFp), ПАО АНК «Башнефть» (BANEp) и ПАО «Евротранс» (EUTR).

Эксперты отметили редкое явление на рынке, когда «почти все нефтегазовые компании выглядят сильно недооцененными». «БКС мир инвестиций» сохраняет оценку нефти марки Brent на 2025 г. до уровня $70/барр. Аналитики допускают, что Brent может подешеветь до $60/барр., а затем восстановиться до $70/барр.

«Позитивно смотрим на цены на газ – отопительный сезон начинается “нормально”. Повысили прогноз цен на газ на 2025 г. в Европе до $515 за 1000 куб. м», – говорится в презентации.

«Ведомости» со ссылкой на данные Мосбиржи писали вечером 17 декабря, что акции «Газпрома» опустились до минимума за последние 16 лет. По состоянию на 16:30 мск стоимость акций опустилась до 106,1 руб. – в последний раз ниже этой отметки акции падали только в январе 2009 г., когда они опускались до 99,5 руб. Лидерами падения в ходе торгов вечером 17 декабря стали «Лукойл» (–6,34%), «Северсталь» (–3,41%) и «Русгидро» (–1,02%).

18 декабря Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК) писал, что Россия все еще остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС, в I квартале 2024 г. доля российских поставок увеличилась. Доля поставок газа РФ в европейские страны составляла 19% за январь – март после 15% за аналогичный период прошлого года. При этом в начале 2025 г. ожидается прекращение поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Действие договора истекает 1 января 2025 г., Киев неоднократно заявлял, что не будут продлевать соглашение о транзите газа с «Газпромом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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