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Аналитики ожидают роста цен на газ в Европе в 2025 году

Котировки поднимутся на фоне возможного прекращения транзита через Украину и активного отбора из хранилищ
Василий Милькин
SEM VAN DER WAL / EPA / ТАСС
SEM VAN DER WAL / EPA / ТАСС

Средняя цена на газ на наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах в 2025 г. вырастет на 12% год к году и составит 38,8 евро за 1 МВт ч, что эквивалентно $422 за 1000 куб. м, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». В этом году цена на топливо составит в среднем 34,7 евро за 1 МВт ч.

По сравнению с предыдущим, сентябрьским, прогнозом оценка стоимости газа на 2025 г. повышена на 28%. В сентябре эксперты ожидали, что цена на газ в Евросоюзе (ЕС) в следующем году составит 30,3 евро за 1 МВт ч, т. е. $329 за 1000 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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