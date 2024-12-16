Аналитики ожидают роста цен на газ в Европе в 2025 году

Средняя цена на газ на наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах в 2025 г. вырастет на 12% год к году и составит 38,8 евро за 1 МВт ч, что эквивалентно $422 за 1000 куб. м, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». В этом году цена на топливо составит в среднем 34,7 евро за 1 МВт ч.