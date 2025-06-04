Активы под управлением выросли на 5,3% с начала 2025 года

Из обзора следует, что приток денежных средств частных инвесторов в розничные фонды в I квартале 2025 г. сократился почти в 10 раз в сравнении с IV кварталом 2024 г. до 48,4 млрд руб. Причиной отрицательной динамики ЦБ назвал нетто-отток средств из биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ), подчеркнув при этом денежный рынок.