Активы под управлением выросли на 5,3% с начала 2025 года
Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) выросла, но замедлилась до 5,3% в I квартале 2025 г. – они составили 27,7 трлн руб. против 26,3 трлн руб. кварталом ранее. Это следует из «Обзора ключевых показателей управляющих компаний» Банка России.
Как пояснили в ЦБ, замедление роста связано с сокращением чистого притока средств в ПИФ: «Вместе с тем именно ПИФ остаются основным драйвером роста стоимости активов под управлением УК».
В январе – марте на ПИФ пришлось почти три четверти прироста, а доля стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ в совокупной величине активов под управлением УК вновь выросла квартал к кварталу до 64,6%, говорится в материале.
Из обзора следует, что приток денежных средств частных инвесторов в розничные фонды в I квартале 2025 г. сократился почти в 10 раз в сравнении с IV кварталом 2024 г. до 48,4 млрд руб. Причиной отрицательной динамики ЦБ назвал нетто-отток средств из биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ), подчеркнув при этом денежный рынок.
«Ведомости» в мае писали, что ЦБ доработал концепцию регулирования вложений банков в экосистемы и непрофильные активы (иммобилизованные активы, ИА). К таким активам будет применяться риск-чувствительный лимит (РЧЛ) – он считается в процентах от капитала банка, и если часть ИА превысит порог, то «излишек» подлежит вычету из капитала.