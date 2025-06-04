Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

Активы под управлением выросли на 5,3% с начала 2025 года

Ведомости

Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) выросла, но замедлилась до 5,3% в I квартале 2025 г. – они составили 27,7 трлн руб. против 26,3 трлн руб. кварталом ранее. Это следует из «Обзора ключевых показателей управляющих компаний» Банка России.

Как пояснили в ЦБ, замедление роста связано с сокращением чистого притока средств в ПИФ: «Вместе с тем именно ПИФ остаются основным драйвером роста стоимости активов под управлением УК».

В январе – марте на ПИФ пришлось почти три четверти прироста, а доля стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ в совокупной величине активов под управлением УК вновь выросла квартал к кварталу до 64,6%, говорится в материале.

Из обзора следует, что приток денежных средств частных инвесторов в розничные фонды в I квартале 2025 г. сократился почти в 10 раз в сравнении с IV кварталом 2024 г. до 48,4 млрд руб. Причиной отрицательной динамики ЦБ назвал нетто-отток средств из биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ), подчеркнув при этом денежный рынок. 

«Ведомости» в мае писали, что ЦБ доработал концепцию регулирования вложений банков в экосистемы и непрофильные активы (иммобилизованные активы, ИА). К таким активам будет применяться риск-чувствительный лимит (РЧЛ) – он считается в процентах от капитала банка, и если часть ИА превысит порог, то «излишек» подлежит вычету из капитала.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных