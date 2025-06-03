Частные инвесторы вложили в розничные фонды почти в 10 раз меньше в I квартале
Приток денежных средств частных инвесторов в розничные фонды в I квартале 2025 г. сократился почти в 10 раз в сравнении с IV кварталом 2024 г. до 48,4 млрд руб., сообщил Банк России в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний».
Причиной отрицательной динамики ЦБ назвал нетто-отток средств из биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ), подчеркнув при этом денежный рынок. Эти средства на протяжении предыдущих шести кварталов были основным драйвером роста сегмента, пояснили в обзоре.
Регулятор не отрицает, что отток средств из фондов денежного рынка (в феврале он составил 37,3 млрд руб.) мог быть связан с их перенаправлением в продукты, по которым граждане могли ожидать повышения доходности. Это происходило, несмотря на рост доходности самих средств фондов денежного рынка.
Рост нетто-притока средств в открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) произошел за счет вложений в облигации и инструменты денежного рынка.
Доходности розничных фондов в I квартале выросли в сравнении с предыдущим кварталом, объяснили в ЦБ, за счет улучшения динамики российского рынка акций и корпоративных облигаций и повышения ставок денежного рынка.
3 июня «Ведомости» узнали о вложениях бизнеса на рынке IT, а именно в отечественное программное обеспечение. Выяснилось, что компании инвестируют него в семь раз больше, чем государство. Объем частных инвестиций в покупку, внедрение и поддержку российского ПО превысил в 2024 г. 3 трлн руб., это вдвое больше, чем в 2021 г.