Частные инвесторы вложили в розничные фонды почти в 10 раз меньше в I квартале

3 июня «Ведомости» узнали о вложениях бизнеса на рынке IT, а именно в отечественное программное обеспечение. Выяснилось, что компании инвестируют него в семь раз больше, чем государство. Объем частных инвестиций в покупку, внедрение и поддержку российского ПО превысил в 2024 г. 3 трлн руб., это вдвое больше, чем в 2021 г.