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Частные инвесторы вложили в розничные фонды почти в 10 раз меньше в I квартале

Ведомости

Приток денежных средств частных инвесторов в розничные фонды в I квартале 2025 г. сократился почти в 10 раз в сравнении с IV кварталом 2024 г. до 48,4 млрд руб., сообщил Банк России в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний».

Причиной отрицательной динамики ЦБ назвал нетто-отток средств из биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ), подчеркнув при этом денежный рынок. Эти средства на протяжении предыдущих шести кварталов были основным драйвером роста сегмента, пояснили в обзоре.

Регулятор не отрицает, что отток средств из фондов денежного рынка (в феврале он составил 37,3 млрд руб.) мог быть связан с их перенаправлением в продукты, по которым граждане могли ожидать повышения доходности. Это происходило, несмотря на рост доходности самих средств фондов денежного рынка.

Рост нетто-притока средств в открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) произошел за счет вложений в облигации и инструменты денежного рынка.

Доходности розничных фондов в I квартале выросли в сравнении с предыдущим кварталом, объяснили в ЦБ, за счет улучшения динамики российского рынка акций и корпоративных облигаций и повышения ставок денежного рынка.

3 июня «Ведомости» узнали о вложениях бизнеса на рынке IT, а именно в отечественное программное обеспечение. Выяснилось, что компании инвестируют него в семь раз больше, чем государство. Объем частных инвестиций в покупку, внедрение и поддержку российского ПО превысил в 2024 г. 3 трлн руб., это вдвое больше, чем в 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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